Un homme est mort au port de Montréal après un accident à l’un de ses quais.

La Presse Canadienne

Une porte-parole du port de Montréal, Renée Larouche, a indiqué que l’administration a été informée d’un accident impliquant un conducteur de camion au terminal maritime de Viau, au nord-est du centre-ville, vendredi après-midi, vers 14 heures.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les services d’urgence ont été appelés sur les lieux. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a également ouvert une enquête.

Mme Larouche a offert les condoléances de l’administration portuaire à la famille du camionneur.

Cet accident de travail mortel au port de Montréal survient alors que le dimanche 28 avril sera le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail.

« En 2023, 210 travailleurs ont perdu la vie au travail, dont 68 dans le secteur de la construction et plus de 114 000 personnes qui ont subi une lésion professionnelle », selon la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le plus grand syndicat de travailleurs dans la province.

Des syndiqués de la FTQ se rassembleront dimanche matin devant l’Assemblée nationale, à Québec, et devant l’hôtel de ville de Montréal, en la mémoire des disparus et pour rappeler l’importance de la prévention au travail.