Les ouvriers de la fonction publique québécoise, membres du SFPQ, ont entériné dans une proportion de 63,3 % l’entente de principe qui était intervenue quant au renouvellement de leur convention collective.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ces 4000 ouvriers, qui travaillent au ministère des Transports, dans les pépinières et dans les cuisines de prisons, sont membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Ils se sont prononcés par voie électronique du 19 au 22 avril.

La plus grande unité d’accréditation du SFPQ, celle des 26 000 fonctionnaires, n’a toujours pas conclu d’entente.

Le président général du SFPQ, Christian Daigle, s’est dit « convaincu que cette entente permettra de poursuivre le rattrapage salarial entamé lors de la négociation précédente ».

Toutefois, avec un appui de 63,3 %, « nous entendons le message des membres qui ont rejeté cette entente. Nous sommes conscients qu’il y a une volonté d’obtenir rapidement les gains obtenus et d’effectuer les travaux annoncés dans l’entente le plus rapidement possible », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel a souligné l’acceptation de cette entente par les membres ouvriers du SFPQ. « Elle contribuera à améliorer les conditions de travail de 4000 travailleurs qui œuvrent au sein de la fonction publique québécoise. »