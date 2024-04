PHOTO SANDY HUFFAKER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La chaîne de cliniques de psychologie Numinus, très active dans les thérapies à la kétamine, doit annoncer sous peu qu’elle cesse ses activités au Canada et ferme ses trois cliniques à Montréal, Toronto et Vancouver.

À moins d’un rachat, les activités de Numinus seront abandonnées et le personnel licencié. Numinus poursuivra ses activités aux États-Unis.

Les employés canadiens de Numinus ont appris par courriel qu’ils perdaient leurs emplois le 11 avril, peu après la diffusion d’un balado intitulé « Grand changement – Numinus se réoriente vers les États-Unis ». Le fondateur et PDG de l’entreprise établie à Vancouver, Payton Nyquvest, y dévoilait ses plans. Mais l’épisode a rapidement été retiré du site The Dales Report et demeure inaccessible.

Son écran de présentation et son résumé officiel ont toutefois été copiés et mis en ligne par des internautes sur la page r/NuminusInvestorsClub du réseau social Reddit.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB REDDIT Publication sur Reddit annonçant le virage américain de Numinus

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE WEB REDDIT Notice de la publication sur Reddit annonçant le virage américain de Numinus 1 /2



On lit que Numinus a vendu ses cliniques canadiennes pour « se concentrer sur le marché américain en pleine croissance ». Et que « la stratégie de l’entreprise consiste à établir des relations avec les principales sociétés de développement de médicaments sur le marché américain ».

La kétamine est un anesthésique et dissociatif qui peut dissiper rapidement les idées suicidaires et améliorer l’humeur. Mais chaque série de traitements peut coûter des milliers de dollars et, contrairement aux Américains, les Canadiens n’ont pas l’habitude de payer leurs soins de santé.

Puisque l’entreprise est cotée en Bourse, la Loi sur les valeurs mobilières exige qu’elle diffuse toute information substantielle par les canaux officiels de l’entreprise, de façon que tous les acteurs du marché l’apprennent au même moment.

L’annonce des résultats financiers trimestriels de Numinus est prévue lundi prochain, 15 avril, après la fermeture des marchés. Soit quelques jours après la diffusion éphémère du podcast.

Vendredi, l’action de Numinus a terminé la journée boursière à 0,10 $, en baisse de 4,8 %.

Un concurrent à Montréal

D’après une source bien informée, qui a requis l’anonymat pour ne pas nuire à sa carrière, « Numinus faisait des coupes dans différents départements depuis deux ans. Tout le monde savait que la situation était précaire et l’idée d’une fermeture était dans l’air depuis l’automne ».

Une cadre des services psychédéliques de Numinus, Jamie Davenport, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue ni confirmé ces informations.

Dans le cadre d’un reportage précédent, en mars dernier, le PDG de la chaîne rivale Field Trip, Ian Ruberry, avait pour sa part déclaré à La Presse1 : « Bien que nous n’ayons pas de présence au Québec pour l’instant, nous avons affiché des postes sur [le site d’emploi] Indeed et nous espérons être présents au Québec dans un avenir proche. J’ouvrirai une clinique là-bas. »

Son entreprise avait déjà affiché sur Indeed un poste de conseiller clinique, censé travailler avenue Laurier, dans le quartier Mile End. Il y a deux jours, un poste d’infirmier praticien « hybride à distance à Montréal, QC » y est apparu à son tour.

Cette deuxième offre précise que la personne devra « fournir des consultations aux clients qui souhaitent recevoir une psychothérapie assistée par la kétamine (KAP) et évaluer s’ils sont approuvés ». On ajoute que « le français sera considéré comme un grand atout ».

CAPTURES D’ÉCRANS TIRÉES DU MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE ET DU SITE WEB INDEED Offre d’emploi pour un poste d’infirmier ou infirmière, publié mercredi dernier par la société Field Trip

CAPTURES D’ÉCRANS TIRÉES DU MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE ET DU SITE WEB INDEED Offre d’emploi pour un poste de conseiller clinique à temps partiel et en personne à Montréal, publié par la société Field Trip en mars dernier 1 /2



Contacté par courriel vendredi, Ian Ruberry n’a pas répondu à notre demande d’entrevue au sujet des projets montréalais de sa société.

Son entreprise, établie à Toronto, a originellement fait une entrée très médiatisée à la Bourse canadienne à l’automne 2020 et a ouvert des cliniques luxueuses. La chaîne s’est effondrée à peine deux ans et demi plus tard, insolvable face à des « créances ou créances potentielles » de plus de 59 millions de dollars, d’après une déclaration sous serment produite en cour.

Le Canadian Centre for Psychedelic Healing, qui avait racheté certaines cliniques de Field Trip, a permis à cette dernière de renaître.

1. Lisez l’enquête « Traitements de la santé mentale : Les espoirs brisés de la kétamine au privé »