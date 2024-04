L’engouement pour les plaques personnalisées semble s’essouffler au Québec, où plus de 23 000 d’entre elles avaient été délivrées en 2018, contre moins de 5000 l’année dernière. Et de CAQ à PQ, en passant par MURDERD et KXKKXXK, la SAAQ refuse plus de deux demandes pour chacune qu’elle accepte.

Moins d’engouement

Le programme de plaques personnalisées de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a connu un engouement monstre peu après son lancement, en 2018. Tant et si bien que cette année-là, 23 356 plaques personnalisées ont été délivrées. Dans les années subséquentes, l’intérêt semble cependant avoir chuté peu à peu, jusqu’à atteindre un creux de 4779 nouvelles plaques en 2023.

Plus de refus que d’octrois

Selon une liste dressée par la SAAQ, obtenue par La Presse en vertu d’une demande d’accès à l’information, quelque 144 000 demandes ont été refusées depuis la mise en place du programme. Du lot, la plupart ont été rejetées d’emblée par le système, qui « est en mesure d’effectuer un premier tri ». Plus de 3000 demandes ont toutefois nécessité une analyse plus poussée. Sur la même période, près de 64 000 plaques ont été délivrées – c’est donc dire qu’environ 7 demandes sur 10 ne respectaient pas les règles de la SAAQ.

Les règles… quelles règles ?

Avec son programme de plaques personnalisées, la SAAQ souhaite permettre aux automobilistes de se « démarquer en choisissant une combinaison unique et originale ». Ce n’est pas sans condition, toutefois. Déjà, il faut savoir que seuls les lettres de l’alphabet et les chiffres sont autorisés, que les espaces ne sont pas permises et que la lettre « O » deviendra automatiquement le chiffre « 0 ». Mais ce n’est pas tout.

La SAAQ, organisme apolitique ?

Dans une volonté apparente de se soustraire au clivage politique, la SAAQ a refusé nombre de demandes laissant poindre une quelconque allégeance.

Plus d’une trentaine de références à l’ancien président américain Donald Trump ont ainsi été rejetées, qu’il s’agisse de DJTRUMP, 45TRUMP ou NOTRUMP. Le nom de l’actuel président, Joe Biden, ne devrait pas non plus se retrouver sur les routes du Québec, puisqu’une demande pour BIDEN20 a été déclinée.

De manière plus locale, LEGAULT, TRUDEAU et BYEPLQ n’orneront pas non plus l’arrière des véhicules de la province.

Pas facile d’y voir clair !

Vite, arrivez-vous à faire la différence entre KXKKXXK et XKXKXKX ? Non ? C’est sans doute pourquoi la SAAQ a rejeté d’emblée ces deux demandes. Sur son site, on peut en effet lire que « le numéro doit être clair et facile à lire ». Dans la même veine, la Société n’autorise pas les combinaisons de plus de quatre caractères identiques consécutifs, qu’il s’agisse d’un songeur MMMMMMM ou d’un fatigué ZZZZZZ.

Pas de véhicules de luxe au rabais

Des Porsche, Tesla, Ferrari et Ducati continueront sans l’ombre d’un doute de sillonner les routes de la Belle Province, mais on ne retrouvera aucun de ces mots sur les plaques personnalisées. La SAAQ interdit tout « nom distinctif utilisé comme marque de commerce enregistrée ». NETFLIX et MARVEL sont également proscrits, de quoi possiblement déplaire à certains cinéphiles…

La SAAQ dit non à TAXSAAQ

La combinaison choisie ne doit pas « laisser faussement croire que le propriétaire du véhicule routier est une autorité publique, un agent de la paix ou un contrôleur routier, ou qu’il travaille pour un service d’urgence ou un organisme gouvernemental », lit-on sur le site de la SAAQ. Suivant cette logique, les agencements PARMEDC, URGENCE et POMPYER ne sont pas permis. La SAAQ a aussi pu rejeter les demandes de certains automobilistes qui ont tenté un pied de nez la visant directement, dont TAXSAAQ et SAAQV0L.

Une certaine rectitude attendue

Sans grande surprise, la SAAQ ne permet pas que soient véhiculées des idées « obscènes ou de nature sexuelle », pas plus que les plaques « encouragent une infraction criminelle ». Le « langage abusif ou péjoratif » est également proscrit. Ce faisant, F0KIU et IDI0T, de même que BADLADY et WANTSEX sont tombés sous le couperet. Quant aux propos qui pourraient inciter à une infraction criminelle, on recense notamment MURDERD, RACEPLZ, 5N1PER et FRAUD.

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse