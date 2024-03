Les Montréalais auront droit à du temps clément et ensoleillé pour le congé de Pâques, où des températures atteignant 11 degrés sont attendues.

« Pour le congé de Pâques, la météo sera très clémente pour Montréal. On se situera entre huit et onze degrés maximum », dit Grégory Yang, météorologue pour Environnement Canada.

Ce beau temps s’explique par l’influence d’un anticyclone. « On est très chanceux parce qu’on se trouve littéralement entre deux systèmes », explique M. Yang. En effet, au même moment, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord seront touchés par un système qui amènera beaucoup de neige et de pluies.

De la neige est également attendue en milieu de semaine prochaine, due à un système en provenance des États-Unis. Tout le sud de la province et potentiellement le centre du Québec seront touchés.

Il n’y aura toutefois pas de grande baisse de température. « On va quand même rester proche de zéro », dit le météorologue.