L’appli ArriveCAN est actuellement peu utilisée par les voyageurs

(Ottawa) L’application ArriveCAN développée pour près de 60 millions de dollars n’est plus utilisée que par 13 % des voyageurs. Elle sert toujours à faire les déclarations de douane et d’immigration, mais n’est plus obligatoire depuis la levée des mesures sanitaires à la frontière en octobre 2022.