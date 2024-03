Pouvoirs en immigration Le PQ veut former un front commun pour faire pression sur Ottawa

(Québec) Le Parti québécois (PQ) souhaite former un front commun de tous les chefs de partis à Québec afin qu’ils se rendent à Ottawa le plus rapidement possible pour réclamer les pleins pouvoirs en immigration et un montant plus généreux dans les transferts en santé.