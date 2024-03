(North Vancouver) Une femme a de la chance d’être encore en vie, après avoir été prise dans une avalanche sur la côte nord de la région métropolitaine de Vancouver et avoir été complètement enterrée pendant 20 minutes, selon des sauveteurs.

La Presse Canadienne

L’organisation North Shore Rescue affirme que l’incident s’est produit dimanche sur la face sud de Pump Peak, à environ 24 kilomètres au nord-est du centre-ville de Vancouver.

Le groupe de sauveteurs a déclaré dans une publication sur Facebook que la femme faisait de la raquette avec un compagnon dans l’arrière-pays du mont Seymour lorsque l’avalanche a frappé et enterré les deux marcheurs.

La victime de sexe masculin a réussi à se dégager avant d’appeler le 911 et de localiser la raquette de sa compagnonne qui sortait de la neige.

La femme souffrait d’hypothermie et était décolorée à cause du manque d’oxygène. Les sauveteurs appelés sur les lieux ont pu lui prodiguer des soins d’urgence et la faire descendre de la montagne.

North Shore Rescue indique que la zone où l’avalanche a eu lieu a été classée comme terrain à danger élevé, les déplacements étant déconseillés, puisque les avalanches déclenchées par l’homme sont très probables.

Les sauveteurs affirment que les deux personnes ne disposaient pas d’équipement de sauvetage telles que des balises, des sondes et des pelles.

« Nous ne saurions trop dire à quel point ils ont eu de la chance que le premier individu ait pu repérer le second et le déterrer, a expliqué l’organisation. Si cela ne s’était pas produit, nous aurions un résultat très différent. »

Les sauveteurs affirment également que les conditions étaient difficiles, avec de fortes chutes de neige et une faible visibilité empêchant l’utilisation d’hélicoptères. Les équipes de secours basées au sol ont pu atteindre les victimes en raison de la simplicité du terrain.

« Dans des conditions comme celles que nous avons connues en fin de semaine, il est préférable de laisser se reposer tout ce qui présente une pente et de laisser le manteau neigeux se stabiliser », a-t-on prévenu.

Avalanche Canada affirme que les montagnes juste au nord de la région métropolitaine de Vancouver restent exposées à un risque élevé d’avalanche, avec « une lourde charge de neige fraîche (...) prête à être déclenchée par l’homme ».

L’organisme signale que le vent et la neige vont probablement s’intensifier et « augmenter le risque d’avalanche déjà élevé dans la région ».