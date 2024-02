(Ottawa) GC Strategies, l’entreprise qui est montrée du doigt par la vérificatrice générale dans un rapport qui détaille la mauvaise gestion des fonds publics dans la conception de l’application ArriveCAN, a décroché pas moins de 140 contrats totalisant près de 258 millions de dollars de plusieurs ministères et agences fédérales depuis 2015, selon un recensement réalisé par La Presse.

L’histoire jusqu’ici 29 avril 2020 Le gouvernement fédéral lance l’application ArriveCAN, moins de deux mois après le début de la pandémie. 12 février 2024 Dans un rapport accablant, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, révèle que l’application a coûté environ 59,5 millions au lieu des 80 000 $ prévus au départ. 13 février 2024 La Presse apprend que GC Strategies a décroché quelque 140 contrats du gouvernement fédéral totalisant 258 millions de dollars depuis 2015. Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement annonce que tous ces contrats feront l’objet d’un examen.

À elle seule, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accordé à GC Strategies près de la moitié de ces contrats pour divers services informatiques au cours des huit dernières années. La Presse a aussi constaté que 46 des contrats qui ont été accordés à cette entreprise lui ont été attribués sans qu’un appel d’offres soit lancé.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada

GC Strategies se retrouve au cœur d’une tempête politique à la suite de la publication du rapport de la vérificatrice générale, Karen Hogan, lundi. Dans son rapport, elle a noté des irrégularités dans les contrats totalisant 19,1 millions accordés à GC Strategies par l’ASFC, uniquement pour le développement d’ArriveCAN. C’est près du tiers des 59,5 millions qu’a fini par coûter l’application servant à recueillir les coordonnées et le statut vaccinal des voyageurs à leur arrivée au Canada durant la pandémie. Sa version initiale avait un budget total de 80 000 $.

« C’est probablement l’une des pires tenues de registres financiers que j’ai jamais vues », a-t-elle affirmé, montrant du doigt l’agence qui a payé des factures incomplètes à des consultants.

GC Strategies a notamment participé à l’élaboration des critères pour l’appel d’offres qu’elle a remporté sans processus concurrentiel. Or, la vérificatrice générale n’a pas pu trouver de documentation sur les discussions entre la firme et l’ASFC pour justifier un premier contrat de 2,35 millions en avril 2020.

GC Strategies a d’ailleurs invité les hauts fonctionnaires responsables du dossier à une dégustation de whisky par la suite, jetant un doute sur l’impartialité du processus. L’ASFC a lancé une enquête en 2022 sur la conduite de certains de ses employés dans ce dossier, et deux d’entre eux n’y travaillent plus. Elle a également transmis certaines informations à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Une entreprise qui compterait quatre employés

Mardi, La Presse a tenté de joindre les deux associés de l’entreprise, Kristian Firth et Darren Anthony, sans succès. Au moment de la publication, ils n’avaient répondu à aucun de nos messages. Des courriels envoyés à deux autres employés sont également restés sans suite. L’entreprise en compterait quatre au total.

Une adresse trouvée dans un répertoire d’entreprises nous a menés à un bungalow à Ottawa où habitent de nouveaux locataires. Une autre adresse est celle d’un bureau d’avocat de l’avenue Carling.

Sur son site web, la firme de consultants indépendants se présente comme un « fournisseur de solutions informatiques ». Elle présente neuf projets qu’elle a réalisés pour le gouvernement fédéral, dont les applications ArriveCAN et Alerte COVID. On peut voir une photo de l’ancien ministre Navdeep Bains utilisant l’un des tableaux interactifs qu’elle a conçus pour l’agence Investir au Canada. Des projets effectués pour les ministères de l’Innovation, de l’Environnement, des Transports et le Conseil du Trésor sont également mis en évidence.

« Par l’approvisionnement, le gouvernement du Canada s’engage à obtenir la meilleure valeur possible pour tous les Canadiens et à faire progresser d’importants objectifs sociaux et économiques, écrit-elle sur son site. GC Strategies est qualifiée sur ces méthodes d’approvisionnement afin de fournir des services et des solutions à prix fixe au gouvernement du Canada. »

« Le scandale est plus grand qu’auparavant », dit Poilievre

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s’est dit outré d’apprendre que cette entreprise, qui ne compterait que quatre employés, ait réussi à décrocher un tel pactole du gouvernement fédéral. Dans une entrevue accordée à La Presse, mardi soir, M. Poilievre a indiqué que son parti allait entreprendre les démarches pour que deux comités parlementaires se penchent sur cette affaire aux multiples rebondissements : le comité des comptes publics et le comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

Le chef conservateur croit aussi que la GRC doit plus que jamais élargir la portée de son enquête.

« Ce sont des révélations incroyables de La Presse. Une entreprise qui compte deux employés [la firme compterait plutôt quatre employés, selon les vérifications de La Presse], qui est au cœur du scandale d’ArriveCAN, et qui a une adresse d’un sous-sol d’une maison en banlieue d’Ottawa, a reçu à peu près un quart de milliard de dollars en contrats. Cela n’a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des secrets. Il faut avoir la vérité. Le scandale est plus grand qu’auparavant », a affirmé M. Poilievre.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

S’il y a un scandale en lien avec les 20 millions de dollars d’ArriveCAN, combien d’autres scandales sont liés à cette entreprise sans que nous le sachions ? Nous allons forcer des enquêtes parlementaires. Nous allons aussi envoyer ces informations à la GRC. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Les lucratifs contrats accordés par l’ASFC à GC Strategies soulèvent de nombreuses questions, selon M. Poilievre. « C’est cette même agence qui dit ne pas avoir assez d’argent pour vérifier les conteneurs avec des voitures volées dans le port de Montréal. Mais elle a assez d’argent pour donner d’énormes contrats à cette firme. Quelqu’un doit rendre des comptes quelque part. »

Dans une déclaration transmise à La Presse, mardi soir, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a indiqué avoir suspendu tous les contrats avec GC Strategies, à la demande de l’ASFC.

De plus, le Ministère a entrepris un examen de tous les contrats qui ont été accordés à cette entreprise. « SPAC prend des mesures immédiates pour s’assurer que ses processus fonctionnent comme il se doit. […] Un examen approfondi de tous les marchés attribués à ce fournisseur est en cours afin d’évaluer le risque global lié à ceux-ci, et SPAC prendra les mesures qui s’imposent une fois les évaluations terminées », a indiqué une porte-parole du ministère, Michèle LaRose.

Elle a ajouté que le Ministère peut « imposer des mesures correctives du rendement des fournisseurs, exiger la suspension des travaux, révoquer l’attestation de sécurité, mener des enquêtes internes et, s’il y a lieu, demander aux organismes d’application de la loi d’entamer une enquête criminelle ».

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse