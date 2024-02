(Ottawa) Combien d’argent a obtenu d’Ottawa la firme GC Strategies, sur la sellette en raison du fiasco financier entourant l’application ArriveCAN ? Ni le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, ni le ministre, ni les documents soumis au Parlement censés permettre au public de voir comment leur argent est dépensé ne permettent d’établir un portrait clair.

Une situation qui représente un « problème de transparence », déplore une experte en la matière interrogée par La Presse.

Depuis deux jours, le gouvernement fédéral patauge dans la confusion, alimentée par des informations incomplètes ou contradictoires soumises par les divers ministères et agences fédérales quant au nombre de contrats accordés à cette entreprise qui ne compte que deux employés et qui a récolté des millions de dollars en commission depuis 2015.

La firme aurait obtenu plus d’une centaine de contrats de divers ministères et agences totalisant 258 millions, si l’on se fie au site web du gouvernement fédéral visant à assurer une plus grande transparence dans l’attribution des contrats de plus de 10 000 $ à des entreprises, comme l’a fait La Presse, d’abord, puis Radio-Canada cette semaine afin d’établir un portrait de la situation.

Mercredi, le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, n’a pas contredit ces données. Le premier ministre Justin Trudeau ne les a pas non plus remises en question alors qu’il était talonné par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, à la Chambre des communes durant la période des questions.

Jeudi, le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement (SPAC) a soutenu que la valeur totale des contrats accordés à GC Strategies est moins élevée, évoquant la somme de 59 millions. La veille, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui est éclaboussée par le scandale d’ArriveCAN, avait affirmé la même chose. Pourquoi ? Essentiellement parce que les informations du site Gouvernement ouvert sont incomplètes et peu fiables – un constat sévère qu’a d’ailleurs fait l’ombudsman de l’approvisionnement, Alexander Jeglic, dans un rapport déposé récemment.

« Des erreurs dans les renseignements publiés de façon proactive nuisent à la transparence et à l’utilité de cette information pour les Canadiens », a déploré M. Jeglic dans son rapport en faisant allusion au site Gouvernement ouvert.

L’ASFC a convenu que le site compilant les contrats accordés par Ottawa pouvait porter à confusion. « Le portail du gouvernement ouvert donne accès à tous les contrats de plus de 10 000 dollars, ainsi qu’aux commandes, modifications et autorisations de tâches subséquentes. Bien que ces actions d’approvisionnement apparaissent comme des entrées uniques sur le portail, elles ne doivent pas être additionnées pour déterminer la valeur totale ou le nombre total de contrats attribués. Ces entrées se chevauchent. […] Les additionner entraîne un double ou même un triple comptage », a indiqué Guillaume Bérubé, porte-parole de l’agence.

Fouillis administratif

Une porte-parole de SPAC a indiqué que 34 contrats totalisant 59,8 millions de dollars ont été attribués à GC Strategies au cours des huit dernières années. Le Ministère a précisé qu’aucun nouveau contrat ne lui avait été attribué par SPAC depuis l’an dernier, et que l’entreprise n’était plus admissible à participer à des appels d’offres.

Or, cette somme est loin d’être exhaustive, car plusieurs ministères ayant des pouvoirs discrétionnaires ont accordé des contrats à GC Strategies sans avoir recours aux services du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement.

Le gouvernement fédéral le confirme d’ailleurs dans une réponse écrite à une demande de renseignements soumise aux Communes par le député conservateur Michael Barrett portant sur l’ensemble des contrats accordés par tous les ministères et agences fédérales à GC Strategies entre novembre 2015 et novembre 2023.

Dans cette réponse écrite, qui comporte une compilation réalisée par tous les ministères et agences fédérales et dûment signée par les ministres responsables, on indique que l’ensemble des contrats qui ont été attribués à cette firme au cours des huit dernières années totalise 96 millions de dollars.

Selon Geneviève Tellier, professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, la confusion entourant ces contrats illustre le fouillis administratif qui règne au sein de l’appareil fédéral.

La somme de 96 millions est quand même importante. Cela démontre tout de même que le gouvernement fédéral est incapable de tenir ses dépenses à jour. Ça manque totalement de transparence. Ce n’est pas cela, la reddition de comptes. Geneviève Tellier, professeure titulaire à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

« La crédibilité du gouvernement en prend pour son rhume. Je crois que l’opposition a raison de demander à la vérificatrice générale d’examiner l’ensemble des contrats qui ont été accordés. Il n’y a pas d’autre façon de tirer les choses au clair », ajoute-t-elle.

Autre facteur de confusion, le ministre Jean-Yves Duclos avait indiqué mercredi que les contrats accordés à GC Strategies par le gouvernement fédéral avaient été suspendus depuis novembre. Or, son bureau a précisé jeudi qu’il s’agit seulement des contrats accordés par l’Agence des services frontaliers du Canada.