Un pharmacien de Joliette a écopé d’une radiation de deux mois pour avoir consulté des renseignements personnels sur une ex-conjointe et deux de ses connaissances dans le Dossier Santé Québec (DSQ), sans aucune justification.

Jusqu’en décembre, Michael Guay était copropriétaire d’une pharmacie affiliée à Uniprix, rue Papineau, à Joliette. Entre novembre 2020 et septembre 2022, il a consulté 38 fois les données médicales sur son ancienne conjointe. Elle n’était pourtant plus sa cliente, relève la décision du Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Guay a aussi reconnu avoir consulté les dossiers médicaux de deux autres personnes, des connaissances de son ex, qui n’ont jamais été clientes de sa pharmacie.

Comme c’est toujours le cas dans ce genre de décisions, une ordonnance du Conseil de discipline interdit de nommer les trois victimes de ces indiscrétions.

Celle qui a porté plainte contre Michael Guay a travaillé dans sa pharmacie de 2017 à 2020, puis a eu « une relation sentimentale » éphémère avec lui en 2021. Ils ont ensuite continué à échanger sur les réseaux sociaux.

En 2022, la plaignante a commencé à se douter que M. Guay consultait ses informations médicales et elle a demandé la liste des accès à ses données dans le DSQ, un droit garanti par la loi.

« Elle reçoit le rapport d’accès et constate que l’intimé accède à son dossier et à ses informations confidentielles à de nombreuses reprises », mentionne le Conseil de discipline.

Dans le cadre d’une rencontre avec elle en novembre 2022, le plaignant a aussi admis « avoir déjà laissé sa clé DSQ sur son poste de travail et avoir laissé son mot de passe aux employés de la pharmacie ».

Cette clé USB, qui permet d’accéder aux données médicales des Québécois, doit pourtant être utilisée exclusivement par son propriétaire.

Les règles de l’Ordre interdisent à un membre de travailler comme pharmacien ou de posséder une pharmacie durant sa radiation. La Presse a néanmoins pu joindre Michael Guay en appelant à son établissement.

Il dit travailler « comme assistant de laboratoire ». « Je ne suis pas propriétaire actuellement. » Il affirme avoir cédé ses parts à son partenaire, Gaétan Couillard.

Pourquoi s’être permis de consulter les dossiers de son ex sans raison professionnelle ? « Je m’en remets à la justice », a simplement répondu Guay.

À l’Ordre, la directrice des communications Julie Villeneuve confirme que les pharmaciens radiés peuvent travailler comme assistants de laboratoire, puisque ce métier « n’est pas réglementé ».

La Presse a contacté le propriétaire de la pharmacie, Gaétan Couillard, pour savoir si M. Guay redeviendrait actionnaire de l’établissement à la fin de sa période de radiation, le mois prochain. « On ne va pas revenir là-dessus, tout a été dit », a-t-il simplement déclaré, avant de raccrocher.

Dans sa décision, le Conseil déplore l’« acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession » de M. Guay.

Le Conseil ajoute que les membres du public « sont en droit de s’attendre à ce que leurs informations médicales personnelles demeurent confidentielles et inaccessibles, sauf si cette consultation est nécessaire pour obtenir des services relatifs à leur santé ».

En plus du Dossier Santé Québec, le personnel médical a accès aux données sur la santé des patients par le truchement des systèmes informatiques des hôpitaux et des pharmacies.

En mai 2023, La Presse mettait au jour l’ampleur des violations du droit fondamental au secret médical commises au Québec.

L’enquête avait démontré que le ministère de la Santé du Québec ne connaît pas l’ampleur du problème, contrairement à l’Ontario et à l’Alberta.

Sur Tinder… puis dans le DSQ

En 2023, cinq pharmaciens ont été sanctionnés pour avoir commis des indiscrétions dans le Dossier Santé Québec, selon les documents publics. Ainsi, à Cowansville, une pharmacienne s’est rendue dans le système pour s’informer sur trois relations potentielles dénichées sur le réseau de rencontres Tinder, en 2018 et 2019.

Salamicha Poirier a ainsi écopé d’une radiation de deux mois.

« Elle n’était pas la pharmacienne traitante de ces trois usagers et a consulté leurs dossiers dans le cadre de rencontres amicales et romantiques, présumément pour vérifier l’état de la santé physique et psychologique de ses compagnons potentiels », résume la décision de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec, rendue en mai 2023.

Salamicha Poirier a aussi été radiée deux mois en 2022, pour avoir fouillé dans le dossier médical d’un ex. Comme les gestes ont eu lieu durant la même période, le Conseil a toutefois considéré qu’il ne s’agissait pas d’antécédents quand elle a reçu sa dernière sanction.