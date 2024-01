Aspirants journalistes, à vos calepins ! La Presse accueillera des stagiaires à l’été 2024. Vous avez jusqu’au vendredi 16 février pour soumettre votre candidature.

En tout, une dizaine de stagiaires en journalisme et en photojournalisme feront leurs premières armes dans la salle de rédaction en juin et en juillet, sous la supervision étroite de journalistes et de photographes expérimentés. Leurs textes et photos seront publiés sur nos trois plateformes : La Presse+, lapresse.ca et notre application mobile.

Parce que La Presse souhaite que son équipe reflète le caractère multiculturel et multiethnique de la société québécoise, des stages seront réservés aux candidats autochtones ou issus de minorités visibles ou ethniques.

Les lauréats de la bourse Fernand-Seguin (journalisme scientifique), du prix Lizette-Gervais (relève, journalisme à caractère humaniste) et de la bourse CDPQ-FPJQ (relève, journalisme économique) se joindront aux candidats sélectionnés par La Presse.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La journaliste Marissa Groguhé, ex-stagiaire, en reportage

Les stages d’été sont depuis longtemps un tremplin exceptionnel pour une carrière à La Presse. D’Yves Boisvert à Lila Dussault en passant par Hugo Dumas, Mayssa Ferah ou Marissa Groguhé, une soixantaine d’anciens stagiaires travaillent dans notre salle de rédaction.

Des études en journalisme ne nuisent pas, au contraire, mais elles ne sont pas un prérequis. Parmi nos reporters et chroniqueurs, on trouve des diplômés en économie, en droit, en histoire, en génie, en histoire de l’art, en littérature, en cinéma, en design industriel… bref, bien des chemins mènent au journalisme.

L’aventure vous intéresse ? Vous avez jusqu’au 16 février pour nous faire parvenir une lettre de motivation. Quelles sont vos ambitions professionnelles ? Vos secteurs d’actualité préférés ? Les compétences que vous souhaitez acquérir à La Presse ? C’est ce que nous voulons savoir, en 500 mots.

Critères d’admission pour les stages en journalisme (Des stages seront réservés aux candidats autochtones ou issus de minorités visibles ou ethniques) Être passionné de l’information

Avoir de très bonnes connaissances de l’actualité

Faire preuve de créativité et de curiosité intellectuelle

Avoir un sens affûté de la débrouillardise et de l’autonomie

Avoir une excellente maîtrise du français écrit et une bonne compréhension de l’anglais