Après un début de saison prometteur, les stations de ski du Québec espèrent mettre derrière elles une période des Fêtes difficile grâce au temps froid annoncé pour les prochains jours.

À la suite d’un « très beau mois de décembre » où la neige « était au rendez-vous », la partie s’est gâtée pour beaucoup d’entre elles en raison de la pluie persistante, peu avant Noël, explique la directrice communications et marketing de l’Association des stations de ski du Québec, Josée Cusson.

Alors que 60 à 70 % du domaine skiable est normalement ouvert à ce temps-ci de l’année, la proportion était plutôt de 30 à 40 %, selon des stations, entre Noël et le jour de l’An.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Quelques pistes du mont Saint-Bruno demeuraient toutefois fermées, faute de neige.

Or, si certaines stations de ski sont bien équipées pour fabriquer de la neige artificielle, comme à Bromont, en Montérégie, ou à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, d’autres ne possèdent pas l’équipement nécessaire pour pallier le manque de neige naturelle.

« En effet, grâce au travail acharné de l’équipe des opérations et à une impressionnante flotte de canons à neige capable d’opérer dans de telles conditions, la montagne offre actuellement 45 pistes avec de bonnes conditions de glisse sur 4 versants via les 14 remontées ouvertes », a d’ailleurs confirmé le porte-parole de la station de ski de Mont-Tremblant.

« C’est plus les stations de ski qui sont moins équipées en fabrication de neige qui sont touchées, parce qu’on n’a pas eu de grosses bordées de neige dans aucune des régions pour le moment », confirme Josée Cusson.

Sur quelque 70 millions investis par le gouvernement du Québec dans les stations de ski de la province l’an dernier, 20 % de ce budget est allé à l’amélioration des systèmes d’enneigement, indique-t-elle.

Ambiance morose, temps froid à venir

Qui plus est, l’ambiance morose en ville a eu un impact sur l’achalandage dans les stations de ski, où quelques pistes sont ouvertes malgré tout. « Quand on voit du gazon devant chez soi, on pense qu’il n’y a pas de ski à faire, donc on se bat un peu contre cette perception », explique Josée Cusson.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le temps froid annoncé ces prochains jours encourage les stations de ski de la province.

Dans la majorité des stations au Québec, les conditions sont considérées comme « printanières », mais le tableau pourrait bientôt changer. En effet, les températures annoncées pour les premiers jours de 2024 s’annoncent plus froides, selon Environnement Canada.

À Montréal, par exemple, les maximums pour la semaine prochaine oscilleront entre 2 et - 5 °C tandis que le mercure descendra jusqu’à - 12 °C. « À partir [de samedi], la production de neige est repartie dans la majorité des pistes, ce qui va permettre de recouvrir les pistes et d’augmenter le domaine skiable de jour en jour », explique Josée Cusson.

De plus, les stations de ski investissent de plus en plus dans de l’équipement automatisé, avec des systèmes de tuyaux enfouis, qui leur permet de fabriquer de la neige dès que les conditions sont propices.