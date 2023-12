(Thunder Bay) Charla Moonias a perdu ses amis, sa langue et le lien avec sa culture après avoir quitté sa Première Nation du nord de l’Ontario à l’âge de 14 ans pour aller à l’école à des centaines de kilomètres de là.

Liam Casey La Presse Canadienne

Il y avait peu de soutien disponible pendant qu’elle luttait contre des dépendances, essayait de faire face aux suicides de ses amis et de sa famille et était aux prises avec une piètre santé mentale.

Elle a finalement pu obtenir son diplôme – une réussite dont elle est incroyablement fière – mais son expérience l’a rendue déterminée à aider d’autres jeunes autochtones comme elle.

Aujourd’hui âgée de 26 ans, Mme Moonias travaille dans une organisation qui fait partie d’un certain nombre d’institutions qui tentent de soutenir les adolescents autochtones pendant ce qui peut être une période difficile loin de chez eux.

Selon les parents, les élèves et les éducateurs, de tels efforts sont nécessaires pour donner aux élèves des Premières Nations éloignées une bonne chance de vivre une expérience réussie à l’école secondaire.

« Je commençais juste les pow-wow et la danse – j’ai dansé avec un costume pour la première fois quand j’avais 14 ans – puis je suis allée à l’école secondaire et je n’ai plus jamais recommencé », a-t-elle témoigné.

« Ici maintenant, c’est différent. »

Des dizaines de Premières Nations du Nord de l’Ontario n’ont pas d’école secondaire, malgré de longs appels au changement. Cela laisse les enfants et les familles face à une décision souvent insupportable : quitter la maison dès l’âge de 13 ans pour poursuivre des études ou abandonner l’école et rester à la maison.

Entre 2000 et 2011, sept adolescents et jeunes adultes autochtones qui avaient déménagé à Thunder Bay, en Ontario, pour leurs études, sont décédés dans la ville. Ces décès ont suscité des appels à l’action et une enquête du coroner en 2016, le jury demandant un plus grand soutien de la part des gouvernements fédéral et provincial.

Ces dernières années, de petits progrès ont été réalisés, même si ceux qui travaillent avec les jeunes autochtones affirment qu’ils ont besoin d’un financement stable et à long terme de la part des gouvernements pour continuer à progresser.

Terrifiée et seule

Il y avait peu de soutien disponible lorsque Charla Moonias a quitté la Première Nation de Neskantaga, accessible uniquement par voie aérienne ou par route d’hiver, pour aller en 9e année à environ 700 kilomètres de là, à Sault Ste. Marie.

Il s’est écoulé trois semaines avant que le mal du pays, la consommation excessive d’alcool et les ennuis ne la fassent prendre l’avion pour rentrer chez elle.

Elle est restée à Neskantaga pour le reste du semestre, puis a essayé une autre école à Thunder Bay, où elle a trouvé plus de liberté, plus de drogues et plus d’alcool. Elle a commencé à prendre du Percocet, un analgésique opioïde, pour se sentir mieux.

Mme Moonias et sa famille de pension se sont affrontées, a-t-elle déclaré, alors elle est partie et a dormi dans un refuge. Un soir, après avoir trop bu et trop pris de pilules, elle s’est retrouvée à l’hôpital.

« J’étais terrifiée et j’étais seule », a-t-elle raconté, ajoutant qu’elle s’est précipitée vers le refuge et a découvert plus tard que la famille de sa pension n’avait jamais signalé sa disparition.

Mme Moonias a ensuite trouvé quelqu’un de Neskantaga dans la ville qui l’a accueillie et l’a encouragée à aller à l’école, ce qui l’a aidée à terminer sa 9e année.

Lorsqu’elle est rentrée chez elle cet été-là, elle a dû faire face aux conséquences d’un problème encore plus grave : une crise de suicides s’était emparée de la communauté. Trois de ses meilleurs amis s’étaient enlevé la vie.

« J’avais du mal, je ne savais pas comment gérer mes sentiments, a-t-elle relaté. Alors j’ai décidé de partir. »

Sa mère, sa sœur et son frère vivaient à Sioux Lookout, en Ontario, une ville d’environ 5000 habitants située à quelque 350 kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay. Mme Moonias a emménagé avec sa sœur, qui l’a aidée à accéder à du soutien psychologique, elle et est retournée à l’école en 10e année. Mais sa consommation d’alcool lui a causé des problèmes et sa sœur a fini par la mettre à la porte.

« Tellement fière de moi »

Mme Moonias a ensuite vécu une série de situations de vie – un refuge pour femmes, une famille de pension, la maison de son frère, la nouvelle résidence de son père dans une autre Première Nation – et a finalement vécu avec un camarade de classe et sa famille à Sioux Lookout.

Ses années loin de chez elle ont eu un coût élevé : elle parle peu de sa langue maternelle, l’oji-cri, et ne s’est jamais sentie connectée à ses racines.

Mais l’obtention de son diplôme en 2016 a été un grand moment et de nombreux membres de la famille en ont été témoins.

« Tout le monde était si fier de moi, a-t-elle souligné. Et j’étais tellement fière de moi – il y avait tellement de problèmes, du fait d’être sans abri à mes dépendances. »

Maintenant, Mme Moonias est abstinente depuis trois ans et travaille comme coordonnatrice de l’éducation par intérim au sein du Conseil de l’éducation des Nishnawbe du Nord, qui gère deux écoles pour enfants autochtones, une à Thunder Bay et une autre à Sioux Lookout.

Le soutien apporté par l’organisation et ses écoles peut contribuer à améliorer cette période difficile pour de nombreux jeunes autochtones qui poursuivent leurs études, a-t-elle déclaré.

« Cela ressemble plus à une communauté qu’à une école », a-t-elle indiqué.

Une approche holistique

À Thunder Bay, quelques lueurs d’espoir ont émergé pour les étudiants autochtones loin de chez eux.

Le centre d’éducation et de soins Matawa de la ville vient d’ouvrir un dortoir pour 100 étudiants. Environ 200 élèves fréquentent l’école, qui a démarré en 2010 avec 30 élèves.

L’école adopte une approche holistique de l’éducation, mélangeant des programmes universitaires avec des programmes culturels, des services de bien-être mental et des programmes axés sur le territoire. Il y a des ateliers et des travaux manuels après l’école, des sorties hebdomadaires au salon de quilles et au cinéma et une patinoire extérieure.

Il y a des chauffeurs pour amener les étudiants là où ils doivent aller et des travailleurs de garde 24 heures sur 24 en cas de disparition d’un étudiant.

« Nous essayons de garantir qu’aucun élève ne soit laissé sans soutien », a expliqué le directeur de l’école, Brad Battiston.

Sharon Nate, directrice générale de l’école et du centre de soins, sait à quel point cela peut être difficile pour les élèves des Premières Nations.

Elle a quitté la Première Nation d’Eabametoong à l’âge de 14 ans pour aller à l’école à Thunder Bay. Elle a dû vivre chez des étrangers blancs qui l’obligeaient à essuyer la douche et la salle de bain après chaque utilisation, ce qui lui laissait le sentiment qu’elle et son héritage étaient sales.

Un soir, elle rentrait tard à la maison, alors la famille de sa pension l’a enfermée dehors, la forçant à dormir dans un parc.

Des défis de taille

Certaines écoles aident désormais les élèves des Premières Nations plus que jamais, a-t-elle déclaré. Mais des défis demeurent.

« Chaque année depuis que nous sommes ouverts, nous perdons au moins un étudiant », s’est-elle désolée.

L’année dernière, un étudiant a été tué, un autre s’est suicidé et deux autres sont morts de surdose, a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de nos jeunes souffrent de nombreux traumatismes dus à tout ce qui a touché nos communautés, comme le suicide, le taux de mortalité élevé, l’alcoolisme, la toxicomanie », a précisé Mme Nate.

« Il y a une situation à haut risque dans cette école, non pas parce que ces enfants sont mauvais, mais parce qu’ils souffrent. »

L’enquête de 2016 sur le décès de sept étudiants autochtones qui ont déménagé à Thunder Bay pour leurs études a publié un certain nombre de recommandations axées sur un financement gouvernemental fiable et continu. Mais M. Battiston et Mme Nate disent que cela manque toujours.

Chaque année, l’administration passe des centaines d’heures à demander des subventions fédérales et provinciales. Ils réussissent généralement, mais ils préféreraient que le financement soit stable et à long terme.

Une décision « terrible »

À Neskantaga, Wayne Moonias – sans lien de parenté avec Charla Moonias – a dit au revoir à son fils Logan une fois de plus un jour d’août avant que l’adolescent ne fasse le voyage de 450 kilomètres jusqu’à Thunder Bay pour commencer sa 11e année à Matawa.

Les parents des Premières Nations du nord-ouest de l’Ontario sont confrontés à une décision « terrible » à l’approche de la rentrée scolaire, a déclaré Wayne Moonias.

Thunder Bay offre une chance d’accéder à l’éducation, mais la ville « n’a pas non plus été très bonne en ce qui concerne la façon dont ils traitent souvent notre population autochtone et nos étudiants », a-t-il soutenu.

Mais il croit que des écoles comme Matawa sont ce dont les enfants des Premières Nations ont besoin.

De telles écoles « peuvent aborder des problèmes tels que la santé mentale, le sans-abrisme, l’estime de soi et, plus important encore, le désespoir auquel nos jeunes ont tendance à faire face », a-t-il indiqué.

« Ils essaient de combler les écarts pour nos étudiants. »

En novembre, les Chiefs of Ontario, un organisme de coordination représentant les 133 Premières Nations, ont publié deux rapports examinant les résultats des élèves des Premières Nations dans les écoles financées par la province.

L’analyse a révélé que 40 % des élèves des Premières Nations fréquentaient l’école au moins 90 % du temps, contre 67 % de la population étudiante générale au cours de l’année scolaire 2018-2019.

Entre 2016-2017 et 2020-2021, 60 % des étudiants des Premières Nations ont obtenu leur diplôme en cinq ans, contre 89 % de la population étudiante générale. Les étudiants des Premières Nations ont également été suspendus à un taux représentant plus du double de la moyenne provinciale.

Le chef régional de l’Ontario, Glen Hare, a déclaré que ces lacunes « ont entraîné une discrimination systémique ».

« Cela continue de croître et a créé des obstacles importants à des résultats scolaires positifs et à des réussites pour les apprenants des Premières Nations par rapport à la population non autochtone », a-t-il constaté dans un communiqué.

Un environnement confortable

Par un après-midi froid et pluvieux d’août, dans un parc de Thunder Bay, Logan Moonias réfléchit à ses études. Le jeune homme de 19 ans adore maintenant aller à Matawa, mais le parcours a été difficile depuis ses années à Neskantaga.

Il a d’abord fréquenté une école publique à Thunder Bay à l’âge de 14 ans, mais il s’est senti dépassé par le nombre d’élèves. Quelques mois plus tard, il a été transféré à Matawa, où il a rejoint des amis de Neskantaga.

Il trouvait toujours difficile d’être si loin de chez lui, mais le fait d’être dans une école avec de nombreux étudiants et enseignants autochtones le réconfortait.

« Je n’ai pas vraiment eu à craindre d’être harcelé ou traité avec du racisme », a-t-il dit.

M. Moonias n’a pas pris l’école au sérieux au début et s’est retrouvé à trop boire. Il a consommé de l’alcool pour tenir le coup et en est devenu dépendant.

Mais il a obtenu l’aide de l’école.

« Je n’ai plus ces tentations parce que je n’en ai pas vraiment besoin », a-t-il déclaré.

Neskantaga lui manque, particulièrement les promenades en bateau, les chasses à l’orignal d’automne et les feux de joie avec ses copains.

Mais il est également enthousiasmé par le chemin qui l’attend, peu importe où ce voyage le mènera.