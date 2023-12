Pluie et temps doux Plusieurs patinoires seront « impraticables » pour Noël

La pluie et les températures au-dessus du point de congélation risquent de faire en sorte que « plusieurs patinoires ne seront pas praticables » d’ici Noël, regrette la Ville de Montréal. Celle-ci promet qu’elle multipliera les efforts dans les prochains jours pour aller le plus rapidement possible.