Maladies transmises par les tiques Mise en garde contre certains tests américains

Tests et diagnostics douteux, traitements empirant les symptômes, experts au parcours discutable… La microbiologiste et infectiologue Mirabelle Kelly invite à se méfier de certaines références américaines en matière de maladies transmises par les tiques, dont la maladie de Lyme et la babésiose.