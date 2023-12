Des dons d’Unifor, des Métallos, des machinistes et de l’AFPC aux grévistes

Après le syndicat des Métallos, c’est au tour de celui d’Unifor, du syndicat des machinistes et de l’Alliance de la fonction publique du Canada de faire un don aux grévistes du secteur public.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Bien que les dons et prêts entre syndicats du privé soient chose commune, lors de grèves ou lock-out, il est plus rare de voir des syndicats du privé, comme c’est le cas ici des Métallos, d’Unifor et du syndicat des machinistes, venir en aide à leurs collègues du secteur public.

Le directeur québécois d’Unifor, Daniel Cloutier, a annoncé vendredi que son grand syndicat, qui est affilié à la FTQ, allait remettre une somme de 72 000 $ en cartes cadeaux d’épicerie aux grévistes du secteur public.

À ses côtés, David Chartrand, vice-président général de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) — mieux connue sous le nom du Syndicat des machinistes — a aussi offert un chèque de 65 000 $ aux grévistes.

MM. Cloutier et Chartrand se sont rendus aux abords des piquets de grève de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), l’organisation syndicale indépendante qui représente 66 000 enseignants des niveaux primaire et secondaire. Ceux-ci sont en grève illimitée depuis plus de trois semaines, soit depuis le 23 novembre.

« C’est une bataille historique », a lancé M. Chartrand devant les piqueteurs de la FAE. « Vous vous occupez de nos enfants ; on va s’occuper de vous, nous. »

« C’est un petit geste, peut-être, mais c’est notre façon de dire “vous n’êtes pas tout seuls ; on ne vous lâchera pas” », a lancé à son tour M. Cloutier, d’Unifor.

M. Cloutier a d’ailleurs souligné que la campagne d’Unifor pour les grévistes du secteur public ne s’arrêtera pas là et que le grand syndicat continuera à solliciter des dons de la part de ses membres.

Le mouvement a été lancé lundi dernier par un autre grand syndicat affilié à la FTQ, celui des Métallos. Il avait alors annoncé un don de 100 000 $ sous forme de cartes cadeaux d’épicerie. Celles-ci sont distribuées aux grévistes qui sont le plus dans le besoin. La distribution se fait sur une base locale, a précisé le syndicat.

À ces trois grands syndicats du privé, tous affiliés à la FTQ — qui fait partie du front commun intersyndical — s’ajoute maintenant l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) — qui est également affiliée à la FTQ au Québec, mais qui fait partie du secteur public fédéral.

L’AFPC a annoncé un don de 100 000 $ afin de soutenir les grévistes du front commun et de la FAE « dans leur lutte pour obtenir des conditions de travail justes et équitables ».

Le grand syndicat pancanadien de fonctionnaires fédéraux a lui-même vécu une grève, le printemps dernier.

« La grève est cruciale pour leur avenir. Or, dans l’immédiat, nous espérons que ce don sous forme de cartes cadeaux en épicerie permettra de soulager certaines familles des répercussions des actions en cours », explique l’Alliance, dans un communiqué pour annoncer son don.