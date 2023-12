L’OGQ regroupe plus de 1500 professionnels oeuvrant « dans le développement et l’exploitation des ressources minérales, dans le domaine des caractérisations environnementales, de l’hydrogéologie, de la géotechnique et de la géophysique », peut-on lire sur son site internet.

L’Ordre des géologues du Québec a été « mis sous administration » jeudi alors que sa « santé financière » et « le contrôle de l’exercice de la profession » seraient compromis.

Le chien de garde des ordres professionnels, l’Office des professions du Québec, en a fait l’annonce dans un communiqué diffusé en fin de journée.

La décision découle « d’importantes lacunes » observées par l’Office « notamment en ce qui a trait à la gouvernance et à la gestion financière » de l’Ordre des géologues du Québec (OGQ).

« Cette situation remet en cause la capacité de l’OGQ à remplir sa mission première de protection du public et requiert sa mise sous administration conformément à la loi », poursuit le communiqué, sans plus de détails sur ces lacunes.

Un porte-parole de l’Office des professions du Québec n’a pas immédiatement répondu à des questions acheminées jeudi soir par courriel.

L’OGQ regroupe plus de 1500 professionnels oeuvrant « dans le développement et l’exploitation des ressources minérales, dans le domaine des caractérisations environnementales, de l’hydrogéologie, de la géotechnique et de la géophysique », peut-on lire sur son site internet.

Un délai « bientôt dépassé »

La mise sous administration de l’OGQ signifie que les décisions de son conseil d’administration seront soumises à l’approbation d’administrateurs désignés. Ces derniers pourront aussi recommander au conseil d’administration de l’OGQ d’adopter des résolutions et des mesures correctrices afin de remplir les exigences imposées par le Code des professions.

Dans une de ses dernières communications à ses membres, le 20 octobre dernier, le conseil d’administration de l’OGQ les informait du report de son assemblée générale annuelle à une date ultérieure « en raison de circonstances exceptionnelles ».

Le conseil d’administration de l’OGQ se disait alors « conscient » que le délai imparti par le Code des professions pour tenir l’assemblée générale annuelle 2023 « sera bientôt dépassé ». « Le conseil a avisé l’Office des professions du Québec de cette situation. L’Office a acquiescé à cette demande », peut-on lire dans la missive.

Les ordres professionnels sont des organismes autogérés placés sous la surveillance de l’Office des professions du Québec.