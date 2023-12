Daniel Langlois et Dominique Marchand ont été retrouvés morts vendredi dernier en Dominique.

Au soleil couchant, les montagnes abruptes et verdoyantes de la Dominique en arrière-plan, des dizaines d’embarcations ont pris la mer pour rendre hommage au couple québécois de Daniel Langlois et Dominique Marchand, présumément assassinés la semaine dernière.

Émus aux larmes, des employés vêtus de polos bourgognes à l’effigie du Coulibri Ridge Resort, le complexe hôtelier autosuffisant fondé par le couple, ont posé des fleurs sur l’eau calme de la baie de Soufrière depuis deux bateaux à moteur.

À leurs côtés, une vingtaine de plus petites embarcations – kayak et paddleboard – se sont placées en cercle, « symbole de la communauté de la Dominique et de la résilience de ce couple exceptionnel », a expliqué Simon Walsh, de la Fondation REZDM (Resilient Dominica Project).

Aux alentours de 16 h 30, les occupants de ces petites embarcations ont levé leurs pagaies dans les airs à l’occasion d’une minute de silence en l’honneur du couple disparu dans d’atroces circonstances quelques jours plus tôt.

« Au vu des circonstances tragiques entourant le décès du couple, cette cérémonie est plus qu’un hommage à deux citoyens très appréciés et engagés dans la communauté dominicaine », pouvait-on lire dans un communiqué émis par l’organisme, en collaboration avec La Fondation Daniel Langlois et le Coulibri Ridge Resort.

« Cette veillée nous permettra de nous rassembler, au-delà des mers, afin de pleurer des êtres d’exception », poursuit le texte.

« Ils donnaient le meilleur d’eux »

À quai, une chorale aux chanteurs vêtus de noir entonnait « Halléluia » aux participants à leur retour à terre, le tout retransmis en direct en ligne.

Quelques minutes plus tard, la nuit tombait. Les participants se sont alors munis de chandelles et ont entamé, en cortège, une marche à travers le village jusqu’à une autre plage où un immense feu de joie signifiant « la fin du passage sur terre », selon ce qu’a mentionné l’animatrice, a été allumé.

Jointe au Québec, d’où elle a écouté en ligne l’entièreté de la cérémonie en compagnie d’un autre ami du couple, François Girard, l’ex-attachée de presse de Daniel Langlois, Sylvie Deslauriers, a confié qu’ils ont « pleuré comme des bébés » tout au long de l’évènement.

Elle ajoute par ailleurs être « peu surprise » par la foule de locaux attirés par la cérémonie en l’honneur de ses deux ressortissants canadiens qui, « partout où ils passaient, donnaient le meilleur d’eux ».

« Ce monde-là [les habitants de la Dominique] ont eu le meilleur d’eux. Donc je comprends qu’ils ont envie de partager tout ça », souligne-t-elle en rappelant que la petite communauté insulaire ne compte qu’environ 75 000 habitants.

La communauté de la Dominique aurait d’ailleurs comme projet de renommer une école de l’île en l’honneur du couple de disparus, dit-elle.

Cette cérémonie se tenait au lendemain de la comparution de Jonathan Lehrer, le propriétaire d’un ancien domaine colonial voisin de l’hôtel de Daniel Langlois, qui a été accusé du double homicide en même temps qu’une complice présumée, Robert Snider.

La théorie de la police est qu’il serait venu aider Jonathan Lehrer à éliminer ses voisins, avec qui ce dernier était en conflit.