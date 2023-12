Une cérémonie se tiendra jeudi en l’honneur du philanthrope québécois Daniel Langlois et de sa compagne, Dominique Marchand, retrouvés morts vendredi dernier en Dominique, dans les Caraïbes. L’ami du couple Simon Walsh, qui organise l’évènement, veut ainsi rendre hommage à « l’impact énorme » du couple.

« On le fait pour démontrer tout notre soutien et l’impact énorme qu’ils ont eu sur notre communauté. On sentait le besoin de faire quelque chose rapidement, mais à leur image », explique à La Presse M. Walsh, non sans émotion, au bout du fil à partir de la Dominique.

Durant la journée de jeudi, plusieurs personnes partiront au large en kayak, où une cérémonie d’hommage se tiendra dans la mer. « On ira dans le milieu de la baie, on va former un cercle qui représente notre communauté, mais aussi la résilience de Daniel et Dominique », souffle Simon Walsh.

Un moment de silence sera tenu, suivi de chants traditionnels et d’un lancer de fleurs au milieu du cercle formé par les embarcations.

Ça va être très organique. Je pense que Daniel aurait beaucoup aimé ce genre de cérémonie. C’est la moindre des choses qu’on peut faire. Simon Walsh, ami du couple Langlois-Marchand

À plus long terme, des discussions sont aussi en cours pour marquer l’héritage de Daniel Langlois et Dominique Marchand. « On pense par exemple à nommer une école en leur nom, ce genre de choses », affirme M. Walsh, qui veut éviter que des politiciens « ne comprenant pas vraiment ce que Daniel aurait voulu » s’emparent du dossier.

M. Walsh, qui est propriétaire d’une entreprise de plongée en Dominique, affirme que Daniel Langlois leur « a donné le pouvoir de faire mieux ». Depuis peu, M. Langlois consacrait la plus grande partie de son temps à sa fondation Resilient Dominica, créée après le passage de l’ouragan Maria en 2017, dans le but de reconstruire les communautés touchées.

« On est tous dévastés, et pas seulement ici, mais partout sur l’île. Daniel avait la vision de mettre toute son énergie à rebâtir », ajoute Simon Walsh.

« Incident isolé »

Mardi, le PDG de l’agence touristique Discover Dominica Authority, Colin Piper, a de son côté estimé que cette affaire semble être « un incident isolé ». « Les autorités locales enquêtent activement, et les suspects ont été appréhendés et sont actuellement en détention. Malgré cet évènement, la Dominique reste un endroit sûr où vivre, travailler et visiter », a insisté M. Piper.

Il soutient que la perte du couple laissera « un vide irremplaçable non seulement dans nos vies, mais aussi au cœur de la Dominique et de la communauté mondiale du tourisme durable ». « Daniel et Dominique étaient plus que de simples pionniers ; c’étaient des visionnaires qui ont osé rêver d’un équilibre entre luxe et durabilité », a ajouté le gestionnaire.

Un hôtel autosuffisant situé à la pointe sud de la Dominique était le plus récent projet de Daniel Langlois, dans lequel il s’était lancé avec sa compagne. Le Coulibri Ridge Resort a accueilli ses premiers clients en 2021. Récompensé à l’international, le complexe produit l’entièreté de l’énergie nécessaire à son fonctionnement à l’aide de panneaux solaires et de deux éoliennes.

Un quatrième suspect

Tout cela survient alors que plus tôt cette semaine, lundi, les autorités locales ont annoncé qu’un quatrième suspect avait été arrêté en lien avec la mort de Daniel Langlois et de Dominique Marchand en Dominique. La Presse avait révélé lundi que l’homme d’affaires américain Jonathan Lehrer, voisin et rival de Daniel Langlois, est sous les verrous.

La conjointe de M. Lehrer et un individu décrit comme un tueur à gages le sont aussi.

Selon la théorie de la police de la Dominique, le couple québécois aurait été abattu dans la foulée d’un conflit de voisinage.

M. Lehrer ainsi que son complice, formellement accusés de meurtre, reviendront devant un tribunal ce mercredi, selon ce qu’a rapporté mardi soir l’Agence QMI.

Une route d’accès au domaine de villégiature des Québécois, ouvert en 2022, passe par un terrain appartenant à M. Lehrer, 57 ans. Ce dernier était mécontent de voir des vacanciers passer par sa propriété.

Selon l’hypothèse de la police au cours du week-end, le couple Langlois-Marchand aurait été arrêté sur une route de l’île par une embuscade du tueur. Les deux auraient été tués par balle sur-le-champ. Leur voiture aurait ensuite été poussée en bas du chemin et incendiée. L’assassin aurait été lui-même brûlé accidentellement à ce moment et arrêté peu de temps après.

Avec Philippe Teisceira-Lessard et Vincent Larouche, La Presse