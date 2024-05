La police de Montréal est à la recherche d’un homme soupçonné d’un délit de fuite. Il aurait quitté la scène d’un accident de la route où un enfant a été blessé à la fin du mois d’avril.

Le Module des enquêtes collisions du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cherche à identifier le suspect et à retrouver des témoins en lien avec la collision.

Un enfant a été blessé durant l’évènement survenu le 28 avril dernier dans l’arrondissement de LaSalle.

Vers 15 h, près de l’intersection de la rue Réjane et de l’avenue Dollard, la victime aurait été frappée par un Mazda CX-3 gris foncé. Le conducteur a quitté les lieux avant l’arrivée des policières et des policiers, indique le corps policier.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Le véhicule suspect.

« Le SPVM tente d’identifier le ou les passagers d’un véhicule de marque Honda Civic blanc qui circulait près de l’évènement ainsi qu’un propriétaire d’une Tesla noire qui était stationnée en bordure de la rue Réjane près de la rue Marie-Claire », précise le SPVM par communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Le véhicule Tesla recherché.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Le véhicule Honda recherché. 1 /2



Selon les autorités, le conducteur de la voiture impliquée serait un homme à la peau foncée et pourrait être âgé de 20 à 35 ans. Il mesurerait environ 1,70 m et aurait les cheveux courts et frisés. Il conduisait un Mazda CX-3 gris foncé.

Quiconque possédant de l’information pouvant aider les enquêteuses et les enquêteurs dans cette affaire est prié de communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.