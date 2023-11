PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

La journaliste Léa Carrier (à droite) et la chroniqueuse Marie-Eve Fournier (au centre) ont ensuite abordé leur désir de mettre en lumière différents enjeux de société. Mme Fournier s’est penchée sur les troubles du comportement et de l’apprentissage qui touchent de nombreux enfants, tandis que Mme Carrier a abordé la montée en popularité d’influenceurs masculinistes auprès des jeunes.