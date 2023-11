Un homme soupçonné de proxénétisme arrêté dans le passé, Mahad Farrah, a été accusé mercredi d’avoir tué une travailleuse du sexe et sa grand-mère. Son coaccusé, un jeune adulte qui aurait commis quatre meurtres en un an alors qu’il était mineur, fait face aux mêmes accusations au lendemain de son arrestation.

Mahad Farrah, âgé de 23 ans, et son possible complice de 18 ans ont comparu mercredi. Ils sont accusés des meurtres prémédités de Jade Racette Beaulieu, 22 ans, et de sa grand-mère de 73 ans, Huguette Racette Maranda.

L’une des victimes des meurtres survenus à Pointe-Saint-Charles, Jade Racette Beaulieu, travaillait dans l’industrie du sexe. Farrah avait déjà fait face à la justice ontarienne en lien avec des accusations de proxénétisme.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK L’une des victimes, Jade Racette Beaulieu, 22 ans

Farrah avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt pancanadien et avait été localisé en Saskatchewan. Il était alors soupçonné d’avoir pris le contrôle de plusieurs aspects de la vie d’une femme et profité d’elle pour obtenir de l’argent, selon un communiqué de presse diffusé à l’époque par la police de Peel, en Ontario.

Cette femme avait d’ailleurs porté plainte contre lui en octobre 2022 pour des crimes relatifs au proxénétisme survenus à Toronto et en Alberta.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a également saisi une arme à feu lors d’une perquisition effectuée dans le cadre de l’arrestation de Mahad Farrah.

Accusé de deux doubles meurtres

Le plus jeune accusé aurait commis un autre double homicide quelques mois avant la mort tragique des deux femmes, tuées en décembre à Pointe-Saint-Charles. Au moment de son arrestation, il était déjà détenu à la prison de Bordeaux relativement à ces deux autres meurtres survenus en décembre 2022 à Montréal-Ouest.

Nous ne pouvons nommer le jeune accusé puisqu’il était mineur au moment des faits.

Il est très rare qu’un adolescent soit soupçonné d’avoir commis quatre meurtres prémédités, a résumé le commandant de la section des crimes majeurs du SPVM, Jean-Sébastien Caron, en entrevue avec La Presse.

Ça n’arrive pas tous les jours, ça prouve que la personne a vraiment les deux mains là-dedans. Jean-Sébastien Caron, commandant de la section des crimes majeurs du SPVM, au sujet du plus jeune accusé

L’arrestation survient presque un an après que Jade Racette et sa grand-mère ont été abattues. Arrêtés au terme d’une enquête d’un an, les deux accusés étaient connus du milieu policier.

L’autre double homicide dont est accusé le jeune n’est pas lié aux meurtres de Jade Racette Beaulieu et d’Huguette Maranda Beaulieu. En juillet 2022, vers 2 h, deux personnes à bord d’un véhicule auraient été prises pour cible par le mineur. Le conducteur, atteint au haut du corps, a succombé à ses blessures. Le passager est mort à l’hôpital. Il s’agissait de deux hommes de 19 et 17 ans, inconnus des services de police, selon nos informations de l’époque.

Des enquêtes complexes

On observe une relative accalmie en matière de violence armée à Montréal ces derniers mois. Mais le SPVM s’affaire toujours à résoudre les crimes des années dernières, qui avaient fortement ébranlé le sentiment de sécurité des citoyens, assure le commandant Caron. « Ce n’est pas parce que c’est tranquille que les enquêtes n’avancent pas. Notre but, c’est de résoudre ces homicides. Ça demande du temps et tous les dossiers sont traités de la même façon. Il faut ramasser une preuve solide. »

« Ces dossiers d’armes à feu demandent beaucoup de temps. C’est un milieu difficile à infiltrer, c’est beaucoup plus long », explique le commandant. Des enquêtes comme celles-ci sont complexes, car il y a peu de témoins et pas de collaboration des individus appartenant au milieu criminel.