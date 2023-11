(Montréal) C’est au tour de 25 000 professionnels du gouvernement du Québec de se doter d’un mandat de grève à être déclenchée au moment opportun.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Il s’agit cette fois de 25 000 membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), un syndicat indépendant qui ne fait pas partie du front commun. Ses membres travaillent dans les différents ministères et organismes gouvernementaux.

En fait, après consultation des membres, ceux-ci se sont majoritairement prononcés en faveur de deux types de mandats de grève distincts : un plus léger, prônant des grèves de soir, de fin de semaine et de jours fériés, et un plus musclé, d’une grève pouvant se compter en minutes, en heures ou en jours jusqu’à la grève illimitée.

En entrevue lundi, Guillaume Bouvrette, président du SPGQ, a expliqué que c’est une instance du syndicat, composée de représentants de ses 33 sections, qui décidera de la forme que pourrait prendre un débrayage, le cas échéant.

En plus de la question salariale, celle du télétravail est prioritaire dans cette négociation du SPGQ, puisque ses membres œuvrent dans la fonction publique.