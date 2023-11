La façon de rentrer à la maison après une soirée bien arrosée change et l’Opération Nez rouge en est consciente. Afin de rejoindre davantage les jeunes, le service de raccompagnement met cette année à l’essai une nouvelle fonctionnalité qui permet de demander un transport directement sur son application mobile.

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

Depuis 40 ans, pour obtenir un raccompagnement avec l’Opération Nez rouge, c’est par un appel téléphonique qu’il faut passer pour rejoindre la centrale qui assigne les bénévoles.

C’est encore le cas cette année, alors que la campagne 2023 s’est amorcée vendredi soir – avec plus de 500 transports – et se déroulera jusqu’au 31 décembre.

Mais à une époque où les applications comme Uber ou Lyft permettent de « commander » un chauffeur directement depuis un téléphone mobile, le service québécois du temps des Fêtes savait qu’il devait emboîter le pas.

« C’est certain qu’à l’Opération Nez rouge, on tente toujours de se renouveler, de demeurer à l’avant-garde en matière de technologie pour être, justement, présents sur les plateformes qui sont utilisées par les clients et les clientes », a expliqué la directrice des communications et des partenariats de l’Opération Nez rouge, Marilyn Vigneault, en entrevue.

« On est un organisme à but non lucratif, le développement c’est quelque chose de très très coûteux, donc jusqu’ici ça n’avait pas été possible de le faire de notre côté. C’est pour ça que cette année, on est très fiers et très heureux de pouvoir lancer ce projet-pilote. »

Ainsi, dans certaines régions sélectionnées – Montréal, Laval, Basses-Laurentides, Rive-Sud, Saint-Jérôme et Saint-Hyacinthe – il est maintenant possible de demander un raccompagnement avec Nez rouge directement depuis l’application mobile, sans avoir à attendre d’avoir la ligne à la centrale téléphonique.

Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée graduellement dans les prochaines semaines dans les régions concernées, mais déjà, l’objectif est de la rendre disponible ailleurs dans les prochaines années.

« Par la suite, notre but, c’est d’étendre le tout pour le Québec en entier », a confirmé Mme Vigneault.

L’ajout de ce service s’inscrit dans le cadre du lancement d’une nouvelle mouture de l’application mobile de l’Opération Nez rouge, qui a fait peau neuve cette année.

« L’application est beaucoup plus conviviale qu’elle était, beaucoup plus intuitive aussi, parce que les gens qui utilisent l’application, on ne se le cachera pas, sont parfois en état d’ébriété, donc il faut que ce soit simple et facile », a souligné Mme Vigneault.

Des bénévoles toujours recherchés

Vendredi soir, près de 1000 bénévoles ont effectué 532 raccompagnements à l’occasion de la première soirée de la 40e campagne de Nez rouge.

Sur la cinquantaine de régions qui prendront part à la campagne de cette année, un peu moins d’une quarantaine ont entamé leurs activités vendredi soir, un peu partout au Québec et à quelques endroits ailleurs au pays.

Le coup d’envoi a été donné un peu plus tôt cette année, alors que la première fin de semaine se déroule en novembre, mais ce début de saison hâtif permet aux différentes équipes de bien roder leurs opérations en prévision des soirées occupées de décembre.

Mme Vigneault a noté que tout s’est déroulé rondement vendredi soir, mais que comme c’est le cas chaque année, le recrutement de bénévoles demeure « le nerf de la guerre ».

« Plus on a de gens qui s’impliquent lors des soirées d’opération, plus on est en mesure d’offrir un service à plus de gens, mais aussi de manière plus efficace », a-t-elle rappelé.

L’an dernier, 18 000 personnes ont donné de leur temps à un moment ou un autre de la campagne pour s’assurer que les fêtards puissent rentrer à la maison de manière sécuritaire.

Difficile de dire quels seront les besoins cette année, mais Mme Vigneault a de nouveau lancé un appel aux personnes intéressées à se porter volontaires.

« Nez rouge est bien implanté dans les coutumes des Québécois, les gens sont contents de nous voir revenir, alors on a bon espoir que ce sera une belle campagne pour notre 40e édition », a-t-elle mentionné, rappelant qu’il est possible de signaler son intérêt pour devenir bénévole sur le site ou l’application du service.