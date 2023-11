Pénurie d’enseignants Les élèves en difficulté écopent

(Québec) La pénurie d’enseignants dans le réseau de l’éducation s’enracine et les plus récentes données suggèrent que le problème pourrait prendre de l’ampleur. Des experts s’inquiètent désormais que les premiers perdants soient une fois de plus les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, ce qui compromet la hausse du taux de diplomation souhaitée par Québec.