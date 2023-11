M me Silver était originaire de Winnipeg, au Manitoba, mais vivait en Israël. Parmi ses nombreux engagements, elle a également été impliquée avec l’organisme Road to Recovery.

Des proches de la travailleuse humanitaire et militante pacifiste canadienne, Vivian Silver, ont confirmé lundi que la femme de 74 ans avait été tuée lors d’une attaque du Hamas le 7 octobre dernier. On la croyait jusqu’ici prise en otage par le mouvement islamiste.

C’est le fils de Vivian Silver, Yonatan Ziegen, qui a d’abord déclaré à plusieurs médias que les restes de la femme de 74 ans avaient été retrouvés dans le kibboutz Be’eri où elle vivait, mais qu’ils n’avaient été identifiés que dans les dernières heures.

La nouvelle a causé une onde de choc un peu partout au Canada. Le consul général d’Israël à Toronto, Idit Shamir, a évoqué une « nouvelle tragique » sur X. « Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Que son souvenir soit une bénédiction », a écrit Mme Shamir.

Women Wage Peace, une organisation avec laquelle Mme Silver travaillait et qui réclame la fin du conflit entre Israël et le Hamas, a émis le même son de cloche. « Notre amie bien-aimée, Vivian Silver, a été assassinée chez elle. […] Nos cœurs sont brisés », a souligné l’organisme.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Yonatan Ziegen, fils de Vivian Silver, à Tel-Aviv

« Elle a toujours cru que les gens étaient tous semblables, en dépit de la politique et des idéologies », a expliqué Yonatan Ziegen, cité par CBC. Il affirme qu’il se souviendra d’une « femme très occupée à faire le bien », mais aussi « d’une merveilleuse mère et grand-mère ».

Mme Silver était originaire de Winnipeg, au Manitoba, mais vivait en Israël. Parmi ses nombreux engagements, elle a également été impliquée avec l’organisme Road to Recovery qui avait jusqu’ici pour mandat de conduire les Palestiniens nécessitant des soins médicaux – pour la plupart des enfants – vers des hôpitaux et autres installations sanitaires.

Une vie pour la paix

Sur la toile, les hommages se multipliaient en soirée, lundi. « Je suis vraiment désolé d’apprendre que Vivian Silver […] a été tuée par le Hamas. Sa vie était consacrée à la paix et à la justice. Que sa mémoire soit une bénédiction, et que son courage et sa conviction soient un exemple pour nous tous. Que les massacres et les bombardements soient interrompus suffisamment longtemps pour que les otages soient libérés », a écrit l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, Bob Rae.

« Vivian Silver était une militante canadienne pour la paix. Une lumière dans les temps d’obscurité. Une rassembleuse en période de division. Une voix pour la paix en temps de guerre. […] Que sa mémoire soit une bénédiction », a de son côté affirmé le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh.

Le mois dernier, à la mi-octobre, alors qu’il espérait toujours que sa mère soit en vie, Yonatan Ziegen s’était confié à la chroniqueuse de La Presse, Isabelle Hachey. Selon son récit, Mme Silver n’avait plus donné signe de vie depuis que le Hamas avait pénétré dans le kibboutz. Ses proches croyaient alors qu’elle pouvait avoir été prise en otage, sans toutefois savoir si sa vie était en danger ou non.

« Elle conduisait des malades palestiniens de Gaza vers des hôpitaux israéliens. Elle a consacré sa vie à la paix, à la justice et à l’égalité des genres », avait dit M. Ziegen, en rappelant que deux semaines auparavant, encore, elle avait organisé un évènement international pour la paix au kibboutz de Be’eri.

Tout juste avant sa disparition, Vivian Silver avait elle-même répété sur Facebook que « seul un accord négocié » pouvait « mettre fin à cette violence horrible et insensée ».

Selon Affaires mondiales Canada, six citoyens canadiens et une personne ayant des liens étroits avec le Canada sont morts depuis le 7 octobre dernier. Deux Canadiens sont aussi portés disparus.