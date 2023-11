Le cimetière des anciens combattants à Pointe-Claire réclame le soutien d’Ottawa

Enregistrant d’importants déficits d’exploitation depuis quelques années, le Champ d’honneur national, cimetière de Pointe-Claire où reposent 22 500 militaires de tous les rangs, demande l’aide du ministère des Anciens Combattants pour assurer sa pérennité.

Le problème est qu’une bonne partie des revenus du cimetière proviennent de la vente de terrains. Or, comme il y a de moins en moins d’anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée toujours en vie, il y a de moins en moins de funérailles à venir.

« Il y a beaucoup moins d’inhumations qu’il y a 20 ou 30 ans, souligne le lieutenant-colonel à la retraite Michel Crowe, président sortant du Fonds du Souvenir. Dans les années 1990, il pouvait y avoir plus de 300 funérailles par année. Il y a 8 ou 9 ans, on est descendu en bas de 200. Maintenant, c’est autour de 120, 130 par année. Alors que les coûts et les salaires augmentent. »

D’autres militaires ayant fait partie des Forces armées canadiennes après la guerre de Corée peuvent reposer au Champ d’honneur. Mais ils sont plus jeunes et le nombre annuel de décès est moins élevé. « Ceux qu’on appelle les vétérans modernes préfèrent souvent être inhumés dans leur ville natale, avec leur famille », ajoute Edouard Pahud, directeur général du Fonds du Souvenir.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Portion du Champ d’honneur national où de nombreux visiteurs sont attendus ce samedi, jour du Souvenir

M. Pahud indique qu’il s’attend, pour l’année financière 2023, à un déficit d’environ 200 000 $ sur un budget d’exploitation de 458 000 $. « En 2022, notre déficit était de 140 000 $ et en 2021, de 95 000 $, précise-t-il. Pour l’instant, nous épongeons nos déficits avec nos réserves. »

« Nous aimerions réussir à convaincre le gouvernement du Canada de prendre la relève et d’assumer les frais d’entretien du Champ d’honneur national », dit pour sa part Michel Crowe, qui travaillait au cabinet du juge-avocat général au sein des Forces armées.

À l’exception de deux cimetières à Halifax et à Esquimalt en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral ne possède pas les lieux de sépulture où reposent les anciens combattants.

Même le célèbre cimetière Beechwood d’Ottawa, où se trouve le Cimetière militaire national, est géré par une fondation sans but lucratif, comme c’est le cas du Champ d’honneur.

Résultat : les anciens combattants canadiens, peu importe les périodes où ils ont servi, sont éparpillés. On retrouve quelque 250 000 d’entre eux dans plus de 8000 cimetières au Canada.

Anciens Combattants Canada au courant

Au ministère des Anciens Combattants du Canada (ACC), on est au courant des difficultés financières du Champ d’honneur.

« Le Fonds du Souvenir joue un rôle important en veillant à ce que les anciens combattants reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent. Nous continuerons à travailler avec eux pour veiller à ce que les sacrifices des anciens combattants canadiens soient honorés comme il se doit, par l’entretien de ces tombes et de ces pierres tombales », indique Mikaela Harrison, directrice des communications de la ministre Ginette Petitpas Taylor. Edouard Pahud s’attend à avoir une rencontre avec la ministre. « C’est dans les plans », dit-il.

Du côté d’ACC, on assure « travailler de concert avec le Fonds du Souvenir pour déterminer la marche à suivre » sur cette question.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des vétérans des deux guerres mondiales sont aussi inhumés au cimetière Mont-Royal. Leurs dépouilles côtoient celles d’autres camarades inhumés au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

« À la connaissance d’ACC, aucun autre cimetière n’a demandé son aide, ajoute le porte-parole Marc Lescoutre. Il existe des centaines de champs d’honneur partout au Canada qui appartiennent à des propriétaires privés et sont gérés par des communautés, des églises, des organismes sans but lucratif et des organismes à but lucratif. »

Rénovations de stèles

ACC administre quelques programmes liés aux lieux de sépulture et à l’inhumation d’anciens soldats. Par exemple, son Programme de funérailles et inhumations – que gère le Fonds du Souvenir – permet de payer les frais des funérailles, inhumations et stèles de certains militaires, notamment ceux ayant vécu dans des conditions financières précaires.

Dans les cinq dernières années, ACC a aussi restauré ou remplacé plus de 110 000 stèles funéraires partout au Canada (11 050 au Québec) grâce à un programme de 24,4 millions. Le Champ d’honneur de Pointe-Claire a reçu 1,3 million dans le cadre de ce projet.

« Cela nous a permis de remplacer quelques pierres tombales brisées et surtout de niveler plusieurs des parcelles de terrain sur lesquelles le sol s’était affaissé », dit Michel Crowe.

Toutefois, ce projet est maintenant terminé et ACC dispose d’une enveloppe annuelle de 1,25 million pour l’entretien des stèles. Cette somme a été jugée insuffisante dans un rapport de vérificateurs internes publié en avril 2023. Les auteurs estimaient qu’une telle somme se traduirait par « un autre arriéré des travaux d’entretien ». Mais ACC persiste et signe. « ACC continue de rechercher des gains d’efficacité dans le cadre de son budget annuel de 1,25 million », nous a-t-on indiqué.

À la Légion canadienne, on dit en vouloir davantage. « Nous apprécions la réduction significative du retard de maintenance enregistrée de 2018 à 2023, et nous sommes tout aussi heureux d’apprendre qu’il a été réduit du double du nombre prévu, dit la porte-parole Nujma Bond. Toutefois, connaissant le travail qui reste à faire, nous espérons que les prochaines négociations budgétaires aboutiront à un financement adéquat et permanent pour faciliter les soins à perpétuité, garantissant ainsi un souvenir digne de ceux qui ont servi notre pays. »