C’est aujourd’hui le jour du Souvenir et c’est l’occasion de réfléchir à ce que la guerre amène. Il faut toujours se rappeler que ce doit être un dernier, dernier recours, la guerre. Mais malheureusement, il y a des occasions où on ne peut pas l’éviter. On pensait à un moment donné qu’il n’y en aurait plus, mais quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, à certains endroits dans le monde, on a besoin de nos soldats. Et on doit dire merci à tous ceux qui s’engagent dans l’armée.