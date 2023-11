(Ottawa) Les nouvelles sont « positives » au poste frontalier de Rafah, signale Justin Trudeau, alors qu’Ottawa tente de négocier un droit de passage pour les quelque 400 Canadiens qui sont coincés dans l’enclave. Un ressortissant canadien serait d’ailleurs déjà parvenu à traverser la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte.

Une lueur d’espoir semble se pointer à l’horizon, selon ce qu’a communiqué le premier ministre sur X en fin de journée, mercredi.

« Les nouvelles liées au poste-frontière de Rafah sont positives, et nous travaillons à faire sortir encore plus de gens – dont les Canadiens et tous les ressortissants étrangers », a-t-il écrit.

Une fenêtre d’évacuation s’est ouverte au passage frontalier, mercredi. Des dizaines d’étrangers ont pu quitter pour une première fois la bande de Gaza assiégée par l’armée israélienne.

Selon les plus récentes informations fournies par le gouvernement Trudeau, aucun Canadien ne figurait sur une liste d’environ 400 ressortissants étrangers qui ont été autorisés à quitter.

Mais Affaires mondiales Canada s’attend « à de nouvelles traversées quotidiennes au cours des prochains jours », et continue à « travailler 24 heures sur 24 afin d’assurer une possibilité de départ ».

Le Canada a transmis à ses partenaires de la région une liste de près de 450 citoyens canadiens admissibles, résidents permanents et membres de leur famille qui souhaitent partir, selon le ministère.

« Nous sommes optimistes de voir que la frontière à Rafah ait été ouverte et saluons le soutien des parties impliquées pour franchir cette étape importante », a-t-on ajouté.

« Nous avons un plan en place pour accueillir les Canadiens, les résidents permanents et les membres de leur famille une fois qu’ils auront traversé Rafah », a indiqué Affaires mondiales Canada.

Le ministère s’est dit au fait d’informations voulant qu’un citoyen canadien « aurait traversé la frontière de Rafah avec un tiers », mais refuse d’en dire davantage pour des raisons de confidentialité.

avec l’Agence France-Presse