(Toronto) Aucun citoyen canadien n’a été inclus dans une liste de plus de 400 ressortissants étrangers qui seraient autorisés à quitter Gaza pour la première fois depuis qu’Israël a amorcé sa guerre de représailles contre les militants du Hamas, il y a plus de trois semaines.

La Presse Canadienne

Un accord semble avoir été trouvé mercredi pour permettre à des centaines de détenteurs de passeports étrangers, ainsi qu’à quelques blessés, de partir vers l’Égypte voisine.

L’Autorité générale des passages frontaliers de Gaza a publié une liste de ceux qui seraient autorisés à quitter le territoire, parmi lesquels figurent des citoyens d’Australie, d’Autriche, de Bulgarie, de République tchèque, de Finlande, d’Indonésie, du Japon et de Jordanie.

Le gouvernement canadien affirme qu’il continue de travailler pour aider les Canadiens à quitter Gaza et qu’il communique directement avec ces ressortissants pour les informer de la manière et du moment où il sera possible de partir pour l’Égypte par le poste frontalier de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Les communications ont commencé à être rétablies à Gaza, mercredi, après une deuxième panne d’électricité ces derniers jours, alors que les agences humanitaires préviennent que ces perturbations entravent gravement leur travail sur le terrain, dans une situation déjà désastreuse.

Affaires mondiales Canada soutient par ailleurs qu’elle a aidé 65 citoyens canadiens, résidents permanents et membres de leur famille admissibles à quitter la Cisjordanie depuis le début du conflit, et l’agence affirme être en contact avec 70 personnes qui s’y trouvent toujours.