Les murs de l’établissement ont été recouverts de pancartes, où on pouvait entre autres y lire « Free Palestine » (Palestine libre) et « Blood on your hands » (Du sang sur vos mains).

Des manifestants ont occupé lundi après-midi les bureaux de Mélanie Joly, David Lametti et Rachel Bendayan à Montréal, demandant aux députés d’exiger un cessez-le-feu à Gaza.

« On exige un cessez-le-feu immédiat, on exige la fin du blocus de Gaza et un arrêt de l’aide militaire canadienne à Israël », a déclaré à La Presse Sarah Shamy, membre du Mouvement de la jeunesse palestinienne.

Au total, une quinzaine de personnes ont occupé le bureau de Mélanie Joly pendant un peu plus d’une heure, a indiqué Mme Shamy. Des dizaines de manifestants se sont également regroupés à l’extérieur du bureau de la ministre des Affaires étrangères du Canada sur la rue Chabanel Ouest.

PHOTO FOURNIE PAR LES ORGANISATEURS

« Ça fait 22 jours maintenant qu’Israël est en train de commettre une campagne de génocide sur les Palestiniens dans la bande de Gaza. C’est une campagne financée par le Canada et les États-Unis. Donc on est là pour demander la fin de cette complicité », a déclaré Mme Shamy.

L’occupation s’est produite simultanément dans les bureaux de 16 députés dans 12 villes au Canada, dont Toronto, Vancouver, Victoria et Winnipeg.