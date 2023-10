La SAAQ a prudemment fait valoir lundi que plusieurs efforts sont « déployés pour un retour à la normale le plus rapidement possible ».

La plateforme SAAQclic connaissait lundi de nouveaux ratés informatiques, avec des problèmes d’accès répandus à travers la province. La Société de l’assurance automobile du Québec attribue la situation à des « travaux de maintenance » qui auraient initialement dû se terminer dans la nuit de dimanche à lundi.

Dès l’aube, un message automatisé avertissait en effet l’usager que la SAAQ « optimise actuellement ses services » et que la plateforme serait de retour « sous peu ». Aucun service n’était donc disponible en ligne.

Sur le site web, on soutenait également à ce moment que des « délais supplémentaires » pourraient être à prévoir en point de service et au téléphone, en recommandant aux usagers qui ne détiennent pas de rendez-vous de ne pas se présenter dans une succursale.

Par courriel, la SAAQ a prudemment fait valoir lundi que plusieurs efforts sont « déployés pour un retour à la normale le plus rapidement possible », certifiant au passage que cette panne n’aura « pas d’incidences sur les dossiers clients » et les données qu’ils contiennent.

« Les délais associés aux travaux de maintenance prévus dans la nuit de dimanche à lundi se sont prolongés à l’extérieur de la période prévue, ce qui amène l’interruption de certains services », a précisé la porte-parole Geneviève Côté, en refusant de donner plus de détails sur la cause de cette nouvelle panne. Elle se dit toutefois désolée « des inconvénients que ces délais peuvent causer à certains de nos clients ».

Mme Côté soutient que certains services demeurent néanmoins maintenus, comme les examens pratiques et la reconnaissance d’expérience de conduite pour l’échange de permis, dans les points de services. En centres d’appels, on peut aussi toujours avoir accès à des renseignements généraux, des services d’indemnisation ou l’aide de contrôleurs routiers au besoin.

Des constats troublants

Ces nouvelles difficultés informatiques surviennent un peu plus d’un mois après qu’un rapport indépendant eût conclu que la SAAQ avait « sous-estimé » la charge de travail et l’impact de sa transition numérique en février, qui avait causé de longues files d’attente et un fiasco numérique d’envergure, forçant le gouvernement à s’ajuster. Dans le futur, l’organisme est appelé à mieux gérer « la gestion du changement ».

Le rapport, piloté par firme PricewaterhouseCoopers (PwC), était d’ailleurs clair sur le fait que « la gestion incomplète et réactive des enjeux d’authentification […] était connue par la SAAQ et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique en juin 2022 », ce qu’avait refusé de confirmer le ministre Éric Caire dans les derniers mois. Son cabinet a refusé de répondre à nos questions posées à ce sujet.

Malgré tout, la SAAQ affirme qu’aujourd’hui, « dans la très grande majorité des points de service de la Société, on constate depuis le 10 août un retour à la normale ». La plupart des problèmes « ont été réglés », a affirmé la Société le mois dernier.

Cela signifie essentiellement que dans la très grande majorité des succursales, il est possible d’obtenir un rendez-vous dans un délai de 10 jours et moins, ce qui est légèrement plus rapide que l’engagement de la Déclaration de services aux clients, qui prévoit 20 jours.