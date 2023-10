Les milléniaux ne sont pas seuls. À chaque groupe d’âge son épithète. En voici quelques-uns couvrant près de 100 ans d’histoire occidentale. Les dates suggérées sont, dans l’ensemble, moulées aux données du recensement 2021 de Statistique Canada.

Génération Alpha

Ce sont les enfants des milléniaux ! Ils sont (ou seront !) tous nés au XXIe siècle, plus précisément de 2013 à 2025. Le terme a été suggéré par le chercheur social australien Mark McCrindle.

Z

Entre jeunes adultes et presque ados, les membres de la génération Z sont nés entre 1997 et 2012. Ils sont les petits frères et sœurs des milléniaux. On les qualifie parfois de « slashers » en raison de leur capacité à cumuler plusieurs emplois et de leur tendance à tout faire plus rapidement.

Milléniaux

Génération des personnes nées entre 1981 et 1996. On les désigne aussi sous le vocable de génération Y, car la 25e lettre de l’alphabet symbolise aussi la forme des écouteurs dont le fil part de l’appareil électronique vers les deux oreilles.

X

Nés entre baby-boomers et milléniaux, les X sont nés entre 1966 et 1980. C’est donc dire que les plus vieux de cette cohorte approchent (déjà !) de la soixantaine.

Baby-boomers

La fin de la Seconde Guerre mondiale a ramené les soldats à la maison et le taux de natalité a bondi dans les années subséquentes. Ainsi sont nés les boomers identifiés à la période 1946-1965.

Génération silencieuse

Le krach boursier, la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale ont marqué les premières années de vie de cette génération de personnes nées entre 1928 et 1945 et qui se caractérisaient par leur absence de revendications. Le terme serait paru dans un article du Time Magazine en novembre 1951. Parfois, on qualifie aussi cette génération de l’entre-deux-guerres.