(Québec) L’Assemblée nationale a rendu hommage, mercredi, au jeune Théo Ferland, qui a sauvé trois personnes de la noyade le mois dernier, près de l’île d’Orléans.

Caroline Plante La Presse Canadienne

Le garçon de 12 ans a été décoré d’une médaille par la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa. Cette dernière a tenu à lui témoigner toute son admiration, soulignant à quel point il avait été brave.

« Laissez-moi vous dire que Spiderman et Superman n’ont rien à lui envier », a-t-elle déclaré.

Le 16 août dernier, Théo est parti en bateau près du village de Saint-Pierre avec des amis de la famille, Jean-Pierre Jalbert-Boily et ses deux enfants, Émile et Alice, âgés de 11 et 8 ans.

Ils se baignaient près du bateau, lorsque la petite Alice, suivie de son frère et de leur père ont été emportés par le courant. Théo a réussi à nager à contre-courant, monter à bord du bateau pour le conduire jusqu’à la famille qui était paniquée et à bout de souffle.

PHOTO KAROLINE BOUCHER, LA PRESSE CANADIENNE La députée Kariane Bourassa, Théo Ferland, Jean-Pierre Jalbert-Boily et ses deux enfants, Alice et Émile

En entrevue mercredi, M. Jalbert-Boily affirme avoir eu peur de mourir. « Après 30 secondes, on fait le tour des solutions rapidement, puis je n’en voyais pas, a-t-il dit. Pour toute la vie, la famille va remercier Théo. […] Jamais on pourra le dire assez. »

Admirant sa médaille, Théo confie être fier de lui. « Sur le coup, on le réalise moins, mais après, […] tu te dis : “J’ai vraiment fait ça.” C’est plus flou déjà, mais c’est sûr qu’il y a des images qui me reviennent un peu. »

Le père de Théo, qui est récemment décédé, lui a peut-être donné la « force » d’aller sauver les Boily de la noyade, a ajouté la mère du héros de 12 ans, Cindy Langlois.

Théo Ferland a également été honoré il y a deux semaines par la Société de sauvetage du Québec, qui lui a remis une « citation en sauvetage » lors d’un gala.