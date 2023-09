La Ville de Laval a informé mardi après-midi certains résidants du quartier Sainte-Dorothée qu’un avis préventif de non-utilisation d’eau était en vigueur. Un produit utilisé par les pompiers lors d’une intervention pourrait être en cause.

La Ville procédait toujours en fin d’après-midi à des analyses, mais le produit en question « pourrait avoir pénétré le réseau d’aqueduc, qu’il pourrait avoir contaminé », a fait savoir Philippe Déry, chef des Affaires publiques de la Ville de Laval.

« On traite l’évènement comme une contamination par produits chimiques, mais ce n’est pas un produit qui est toxique – il présente des risques [pour la santé] très modérés. Mais on préfère agir de manière préventive. »

L’administration municipale a également assuré par voie de communiqué que les risques pour la santé des humains et des animaux qui auraient consommé l’eau en matinée étaient « minimes ». Les résidants sont néanmoins invités à téléphoner au 811 en cas de symptômes inhabituels.

Au moins 2200 résidences sont visées par l’avis. « La priorité, maintenant, c’est de s’assurer qu’on évacue l’eau qui pourrait avoir été souillée du secteur touché », a fait savoir M. Déry.

« On veut rétablir la situation le plus rapidement possible, mais on ne prendra pas de chance », a-t-il assuré.

Distribution d’eau

« Les bâtiments situés dans le périmètre compris entre l’avenue des Bois, la rue Principale et le chemin du Bord-de-l’Eau, incluant les Îles-Laval », sont visés par l’avis, qui « concerne également les rues comprises à l’intérieur de ce périmètre ».

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA VILLE DE LAVAL Le secteur visé par l’avis préventif de non-utilisation

« Les citoyens de cette zone ne doivent pas utiliser l’eau du robinet pour leur usage personnel ou pour leurs animaux domestiques », peut-on lire dans le communiqué.

Ces mesures s’appliquent jusqu’à nouvel ordre – des équipes de la Ville ont été mobilisées pour rétablir la situation aussitôt que possible.

L’administration municipale doit assurer entre-temps la distribution d’eau embouteillée au centre communautaire Jolibourg. « Et on assure l’approvisionnement de bâtiments et d’établissements qui sont plus sensibles », comme les écoles, les garderies et les établissements pour personnes âgées, a affirmé M. Déry.