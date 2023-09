Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) est « responsable » d’une « situation grave de mauvaise gestion », a conclu le Protecteur du citoyen, après avoir mené trois enquêtes parallèles dans la foulée de l’affaire Louis Robert.

Dans son rapport annuel d’activités, déposé jeudi matin à l’Assemblée nationale, l’ombudsman du Québec souligne qu’il ne nomme généralement pas les organisations mises en cause par ses enquêtes en matière d’intégrité publique, mais que pour une rare fois, « il lève le voile ».

Les enquêtes découlent d’une crise survenue au Centre de recherche sur les grains (CÉROM), une corporation à but non lucratif majoritairement financé par le MAPAQ.

« Informé depuis longtemps des irrégularités au CÉROM, le MAPAQ a tardé à agir pour régler la situation, et ce, en toute connaissance de cause », peut-on lire dans le rapport signé par le Protecteur du citoyen, Marc-André Dowd.

Fonctionnaire provincial durant 32 ans, l'agronome Louis Robert a été congédié en 2019 pour avoir dénoncé l'ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur les pesticides au CÉROM, d'abord auprès du MAPAQ, puis en transmettant une note ministérielle à un journaliste de Radio-Canada.

Le document confidentiel alléguait que des chercheurs du CÉROM avaient subi des tentatives d'intimidation de membres du conseil d'administration et de son président, Christian Overbeek, « dans la diffusion et l'interprétation des résultats de projets de recherche ».

Au coeur de la controverse: une étude menée par des chercheurs du CÉROM qui révélait que l'usage des néonicotinoïdes – ces fameux insecticides « tueurs d'abeilles » – est inutile dans plus de 95 % des champs de maïs et de soya du Québec.

Des signalements dès 2011

Le rapport du Protecteur du citoyen révèle que le MAPAQ et le conseil d’administration de l’organisme (où ont siégé des représentants du ministère) ont été mis au fait des « problèmes » vécus au CÉROM dès 2011, soit cinq ans avant le signalement du lanceur d’alerte Louis Robert.

« Entre 2011 et 2017, des membres du personnel du CÉROM ont régulièrement effectué des signalements, et graduellement de façon de plus en plus marquée », écrit le Protecteur du citoyen.

En plus du MAPAQ, il met en cause deux personnes qui ne sont pas nommées dans le rapport.

Il reproche notamment un « manquement grave » aux normes d’éthique et de déontologie à un membre du conseil d’administration du CÉROM qui occupait également des fonctions au sein du syndicat agricole des Producteurs de grains du Québec.

« La situation du mis en cause lui conférait le pouvoir d’influencer les sujets de recherche. Il a toutefois outrepassé les limites de ce pouvoir en s’adressant directement au MAPAQ pour avoir une incidence sur certains sujets de recherche », écrit le Protecteur du citoyen.

En déconsidérant publiquement la recherche du CÉROM sur les néonics, le mis en cause a jeté le discrédit sur l’organisme et ses chercheurs, affectant la confiance du public dans cette entité financée majoritairement par le MAPAQ et donc par des fonds publics. Extrait du rapport du Protecteur du citoyen

La deuxième personne — qui n’assume plus aucune responsabilité au sein de CÉROM — a produit des réclamations financières injustifiées au MAPAQ pour des projets de recherche menés entre 2012 et 2018.

« Les sommes réclamées ne servaient pas entièrement aux projets de recherche visés, mais à d’autres fins au CÉROM […] Quoique les fonds soient demeurés au sein du CÉROM, la quantité d’erreurs dans les réclamations financières concernant les projets de recherche démontre l’intention de la personne mise en cause de soutirer un financement indu au MAPAQ », conclut le rapport.

« Le MAPAQ avait un rôle important à jouer sur le plan de la surveillance et de la vérification, dont il ne s'est pas acquitté correctement », ajoute le rapport.

Quatrième enquête

Il s’agit du deuxième rapport publié par le Protecteur du citoyen dans la foulée de l’affaire Louis Robert. Le premier — rendu public en juin 2019 par la prédecesseure de M. Dowd, Marie Rinfret —était tout aussi accablant.

Elle avait jugé que la dénonciation de Louis Robert avait été gérée de manière si déficiente par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) que son cas risquait de décourager d'autres lanceurs d'alerte.

La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics, censée protéger les lanceurs d’alertes des représailles, n’avait pas été respectée, avait-elle conclu.

Cette loi est un héritage de la Commission Charbonneau. En entrevue avec La Presse jeudi, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a affirmé qu'elle déposera cet automne un projet de loi pour mieux protéger les lanceurs d’alerte de la fonction publique.