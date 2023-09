Les cartes fourniront des informations sur les régions, les écosystèmes, la population et les activités au Québec.

(Québec) Le gouvernement Legault versera 425 000 $ à l’Université Laval pour la réalisation de l’Atlas du Québec.

La Presse Canadienne

L’ouvrage, qui est codirigé par les géographes Yves Brousseau et Guy Mercier, couvrira l’ensemble de la province et abordera plus de 200 thèmes liés à la géographie du Québec.

Les cartes fourniront des informations sur les régions, les écosystèmes, la population et les activités au Québec.

La réalisation de l’atlas coûtera en tout 850 000 $ sur trois ans. Le reste de la facture est assumé par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval.

Selon MM. Brousseau et Mercier, le livre « comblera un vide », car il n’y a pas d’atlas sur le Québec depuis les années 1970.

« Nous pensons qu’une société mature a besoin d’un livre comme le nôtre pour se comprendre et partager ces savoirs à l’international », ont-ils fait valoir par communiqué.

La sortie du livre est prévue au printemps 2025. Il sera mis à jour périodiquement.

Le financement provient de deux ministères : celui des Ressources naturelles et des Forêts, qui débourse 225 000 $, et celui de la Culture et des Communications, qui verse 200 000 $.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, en a fait l’annonce jeudi à l’Université Laval en compagnie de la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.

« Je suis très fière d’appuyer le projet d’Atlas du territoire québécois, d’autant plus qu’il reposera notamment sur les données de référence du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Cet atlas brossera un portrait exhaustif de la géographie du Québec et mettra ses attraits en valeur », a déclaré la ministre Blanchette-Vézina dans le communiqué.