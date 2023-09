New Delhi aurait commandité l’assassinat d’un dirigeant sikh au Canada

(Ottawa) L’Inde serait derrière l’assassinat d’un leader de la communauté sikhe de la Colombie-Britannique, Hardeep Singh Nijjar, ce qui constitue une « violation inacceptable » de la souveraineté du pays, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

« Au cours des dernières semaines, les organismes canadiens de sécurité se sont penchés activement sur des allégations crédibles selon lesquelles il existerait un lien possible entre des agents du gouvernement de l’Inde et le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar », a déclaré le premier ministre canadien dans une déclaration à la Chambre des communes, lundi après-midi.

« Le Canada est un État de droit. La protection de nos citoyens de même que la défense de notre souveraineté sont essentielles. Nos priorités ont donc été, premièrement, de faire en sorte que nos organismes de sécurité et d’exécution de la loi assurent en permanence la sécurité de tous les Canadiens et, deuxièmement, que toutes les mesures nécessaires soient prises pour tenir les auteurs de ce meurtre responsables de leurs actes », a-t-il poursuivi.

Cette annonce survient quelques jours après le voyage du premier ministre à New Delhi, en Inde, où se tenait le sommet du G20. Là, Justin Trudeau dit avoir « personnellement abordé la question de manière très claire avec le premier ministre Modi ».

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre canadien a rencontré le premier ministre indien Narendra Modi à l’occasion du sommet du G20.

« L’implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Un tel acte va à l’encontre des règles fondamentales qui régissent les sociétés libres, ouvertes, et démocratiques », a-t-il dénoncé.

« Je continue de demander instamment et avec la plus grande fermeté au gouvernement de l’Inde de coopérer avec le Canada pour éclaircir cette affaire », a ajouté le premier ministre, précisant qu’Ottawa travaille sur ce dossier « des plus sérieux » avec ses « principaux alliés ».

Dirigeant d’un temple sikh accusé de complot pour meurtre et de terrorisme en Inde, Hardeep Singh Nijjar, a été tué par balle devant son temple à Surrey, en Colombie-Britannique, en juin dernier. Le commandant du détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brian Edwards, avait qualifié cette attaque de « dégoûtante ».

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a fait savoir après la déclaration du premier ministre que le Canada va expulser un diplomate indien en poste au Canada en guise de protestation. Elle n’a pas donné plus de détails au sujet du diplomate qui sera invité à faire ses valises. Elle a aussi exhorté le gouvernement indien à collaborer pleinement à toute enquête visant à faire la lumière sur ces évènements.

Le haut-commissaire de l’Inde au Canada, Shri Sanjay Kumar Verma, n’avait pas donné suite à la demande La Presse de commentaires au moment d’écrire ces lignes. Dans le passé, le gouvernement indien a nié toute implication dans cette affaire. Il a aussi fait valoir que les allégations s’appuient sur des informations erronées fournies par des Canadiens d’origine sikhe qui appuient le mouvement séparatiste Khalistan en Inde.

« Affront à la souveraineté du Canada »

La déclaration solennelle du premier ministre a provoqué une onde de choc à la Chambre des communes en ce jour de rentrée parlementaire.

Quelques minutes avant de prendre la parole, M. Trudeau avait pris soin d’informer ses homologues des autres partis de la nature de son annonce.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a partagé le sentiment de colère de son adversaire politique devant « un tel affront à la souveraineté du Canada ».

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre

« Nos citoyens doivent être à l’abri de meurtres extrajudiciaires de toutes sortes, en particulier de la part de gouvernements étrangers », a-t-il martelé.

« Les Canadiens méritent d’être protégés sur le territoire canadien. Nous demandons au gouvernement indien d’agir dans la plus grande transparence alors que les autorités enquêtent sur ce meurtre », a-t-il ajouté.

« La lumière doit être faite », a-t-il encore dit, tout en lançant un appel au calme.

À son tour de parole, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, lui-même de confession sikhe, s’est dit atterré d’apprendre la nouvelle. Celle-ci, a-t-il soutenu, aura « des conséquences dévastatrices et profondes » pour les Canadiens.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh

« J’ai grandi en entendant beaucoup d’histoires qui soulevaient beaucoup d’inquiétude au sujet des violations des droits de la personne en Inde, a-t-il poursuivi. Mais jamais je n’aurais imaginé entendre le premier ministre corroborer qu’il y a un lien entre le meurtre d’un citoyen canadien, en territoire canadien, et un gouvernement étranger. »

Le bloquiste Alain Therrien a offert toute la collaboration de son parti pour obtenir justice : « Nous sommes un État de droit, et en tout temps, sans exception, on doit respecter ça. C’est un message clair que le Parlement doit donner aux coupables ».

Il y a quelques jours, la ministre du Commerce international, Mary Ng, a indiqué qu’elle reportait une mission commerciale en Inde. Elle devait piloter, à compter du 9 octobre, un voyage de cinq jours d’« Équipe Canada » à Mumbai. Aucune justification n’a été fournie.

avec La Presse Canadienne