(Ottawa) Le Canada ne cherche ni la « provocation » ni « l’escalade » avec l’Inde, a dit Justin Trudeau au lendemain des allégations explosives selon lesquelles New Delhi aurait « un lien crédible » avec l’assassinat d’un leader de la communauté sikhe en Colombie-Britannique.

Les allégations, basées sur des informations recueillies par les agences de renseignements canadiennes, ont été qualifiées « d’absurdes » par le ministère indien des Affaires étrangères. Et pour répliquer à Ottawa, qui a expulsé un diplomate indien, New Delhi a chassé un diplomate canadien de son territoire.

« Le gouvernement de l’Inde doit traiter cet enjeu avec le plus grand sérieux. C’est ce que nous faisons. Nous ne cherchons pas la provocation ou l’escalade. Nous présentons les faits tels que nous les comprenons », a déclaré Justin Trudeau à son arrivée à la rencontre de son cabinet, mardi matin.

Dirigeant d’un temple sikh accusé de complot pour meurtre et de terrorisme en Inde, Hardeep Singh Nijjar a été tué par balle devant le temple à Surrey, en Colombie-Britannique, à la fin du mois de juin. Il aurait fait l’objet de menaces de mort en raison de son soutien à un État sikh indépendant du Khalistan.

Lorsque questionné sur le moment choisi pour faire cette annonce, le premier ministre Trudeau a notamment soutenu qu’il voulait en informer les alliés du Canada et le gouvernement de l’Inde avant de rendre cette allégation publique.

« Je veux réitérer qu’on devrait rester calmes, qu’on devrait rester ancrés dans nos valeurs démocratiques, dans les principes de règle de droit, suivre les faits et faire le travail nécessaire pour assurer justice et redevabilité », a aussi plaidé le premier ministre canadien.

L’identité du diplomate canadien qui a été expulsé de l’Inde n’a pas été confirmée par Affaires mondiales Canada. Selon le Hindustan Times, le Haut-commissaire du Canada en Inde, Cameron MacKay, a pour sa part été convoqué par le gouvernement indien à New Delhi.

Lundi, Ottawa a déclaré persona non grata le diplomate Pavan Kumar Rai, qui est à la tête du Research and Analysis Wing (RAW), l’agence de renseignement étranger de l’Inde au Canada.

Ce n’est « plus l’Inde de Gandhi »

La communauté sikhe du Canada a réagi avec soulagement à l’annonce de Justin Trudeau, qui a « déclaré publiquement ce que les sikhs du Canada savent depuis des décennies : l’Inde cible activement les sikhs du Canada », a indiqué la World Sikh Organization of Canada (WSO).

« Il devrait maintenant être clair pour tous les Canadiens que le gouvernement indien est un État terroriste qui s’est effrontément livré à des exécutions extrajudiciaires non seulement sur son propre sol, mais aussi sur le sol canadien », a-t-on ajouté, lundi, dans un communiqué.

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a uni sa voix à celle de la WSO. « Malheureusement, et tragiquement, nous ne sommes plus dans l’Inde de Gandhi. Ce n’est plus la plus grande démocratie libérale au monde », a déploré son porte-parole, Stephen Brown, en conférence de presse au parlement.

Car un « groupe paramilitaire d’extrême droite, le RSS [Rashtriya Swayamsevak Sangh] a pris le contrôle » du gouvernement Modi, a-t-il argué, en exhortant le gouvernement Trudeau à interdire la présence de leurs agents au Canada.

Le WSO et le CNMC réclament aussi le « gel formel » des négociations commerciales avec l’Inde – il y a quelques jours, la ministre du Commerce international, Mary Ng, a annulé la mission commerciale qu’elle devait mener en Inde, sans fournir d’explications précises.

Les groupes demandent également à Ottawa de chasser le Haut-commissaire de l’Inde au Canada, Sanjay Kumar Verma. Le gouvernement, qui a convoqué à de nombreuses reprises les ambassadeurs russe et chinois au cours des derniers mois, n’a pas voulu dire si le chef de mission de New Delhi avait, lui, été convoqué.

Bel et bien citoyen canadien

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a voulu tuer dans l’œuf, mardi, les rumeurs qui circulaient au sujet du statut de Hardeep Singh Nijjar – des informations qui avaient notamment été relayées par le réseau Global News.

« Je peux confirmer que Hardeep Singh Nijjar est devenu citoyen canadien le 3 mars 2015. J’espère que cela dissipera les rumeurs sans fondement selon lesquelles il n’était pas Canadien », a-t-il écrit sur X.