(Yellowknife) Les Territoires du Nord-Ouest préparent le retour à la maison de dizaines de milliers de résidants qui avaient dû évacuer leur domicile en raison d’un incendie qui menaçait Yellowknife.

La Presse Canadienne

L’incendie de forêt situé à 17 kilomètres de la périphérie de la ville a été maîtrisé après une fin de semaine de températures plus fraîches et une petite quantité de pluie, qui ont aidé les efforts de lutte contre les incendies.

Les responsables de la ville affirment que même si ce développement constitue un tournant majeur dans la lutte contre les incendies, il n’est pas encore sécuritaire pour les gens de revenir dans la capitale territoriale.

Sheila Bassi-Kellett, directrice municipale de Yellowknife, affirme que la levée de l’ordre d’évacuation comportera plusieurs phases.

Le personnel essentiel reviendra en premier, dit-elle, et les épiceries, les stations-service et les hôpitaux devront disposer de fournitures et de personnel avant que tout le monde puisse revenir.

Elle dit que cela a été une période très difficile, mais que les habitants de Yellowknife sont résilients.

Jessica Davey-Quantick, responsable de l’information sur les incendies de forêt, affirme qu’il y a eu de bonnes nouvelles dans la lutte contre les incendies de forêt à travers le territoire. Plusieurs incendies menaçants pour les communautés sont désormais maîtrisés et aucun nouveau feu ne s’est allumé lundi.

« Nous faisons des progrès », a-t-elle assuré.

Des températures chaudes, des conditions sèches et un peu de vent pourraient toutefois causer des problèmes dans la lutte contre un brasier près de Hay River. D’autres structures ont été détruites par l’incendie pendant la fin de semaine.

Le territoire a connu une saison d’incendies de forêt sans précédent qui a donné lieu à des ordres d’évacuation pour Yellowknife et de nombreuses autres communautés. Près de 70 % des résidants des Territoires du Nord-Ouest ont été déplacés.

Les députés ont voté à l’unanimité lundi en faveur du report des élections prévues en octobre en raison d’incendies de forêt. Les élections auront lieu le 14 novembre.

Les députés de l’Assemblée législative territoriale ont également profité de la séance pour proposer une cotisation spéciale supplémentaire de 75 millions pour la lutte contre les incendies dans le territoire, quadruplant ainsi le budget actuel.