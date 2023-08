(Montréal) L’interdiction d’accès aux forêts est dorénavant levée dans l’ensemble du Québec, a annoncé la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), jeudi.

La Presse Canadienne

« Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé de lever totalement l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture de chemins sur le territoire qui était visé par cette mesure », peut-on lire dans un communiqué diffusé par la SOPFEU.

Les secteurs où il était encore interdit de se promener en forêt se trouvaient dans la région du Nord-du-Québec.

« Le Ministère et la SOPFEU tiennent à rappeler que des opérations d’extinction des feux se poursuivent dans le secteur où s’appliquait l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture de chemins. Il est donc recommandé d’éviter ces territoires dans la mesure du possible », précise la SOPFEU.

Selon l’organisation, quatre incendies sont toujours en activité en zone intensive. Ils se trouvent tous sur le territoire de la Jamésie.

Près d’une vingtaine d’incendies se situent toutefois dans la zone nordique, en Jamésie et sur le territoire de Kativik, au nord de la province.