Incendies dans les Territoires du Nord-Ouest

La mairesse de Hay River dit que la ville est en meilleur état qu’anticipé

(Yellowknife) La mairesse d’une ville évacuée des Territoires du Nord-Ouest a affirmé, samedi, que sa communauté est « dans un bien meilleur état » que quiconque aurait pu l’imaginer seulement un jour plus tôt, lorsque des vents violents et des températures chaudes ont rapproché un incendie de forêt ainsi que forcé les équipes de pompiers et d’autres travailleurs non essentiels à se retirer.