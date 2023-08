Une femme de 80 ans et une autre de 60 ans ont été grièvement blessées par le conducteur d’une automobile alors qu’elles se trouvaient dans le stationnement d’un commerce de Montréal-Nord mercredi. Des collisions qui risquent de se reproduire de plus en plus souvent dans les années à venir, déplore en entrevue Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de l’organisme Piétons Québec.

Est-ce que le bilan des collisions entre les conducteurs de véhicules automobiles et des piétons dans les stationnements s’aggrave au Québec ?

On ne sait pas si c’est pire, mais on sait que les stationnements sont un lieu important de collisions avec les piétons. Au cours des 10 dernières années, 6 % des morts et 13 % des blessés ont été happés dans un stationnement.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de l’organisme Piétons Québec

C’est un phénomène qu’on observe en ville, mais qui est encore plus important en banlieue, comme à Laval ou en Montérégie, des endroits où il y a tout simplement davantage de stationnements, et des stationnements plus grands, notamment devant les commerces.

En fait-on assez au Québec pour prévenir les collisions dans les stationnements ?

Non. C’est un lieu où on n’intervient pas beaucoup en sécurité routière. Les municipalités n’ont pas beaucoup de pouvoirs, le ministère des Transports non plus. En fait, les municipalités peuvent mettre un cadre plus rigide dans le cas des nouveaux permis demandés pour un stationnement et avoir des exigences plus élevées. Mais pour les stationnements déjà existants, il n’y a pas d’exigences pour la sécurité des piétons.

Souvent, on est dans une mer de cases de stationnement, les piétons sont carrément oubliés. Il n’y a souvent pas d’infrastructure pour se rendre de l’auto au commerce. La circulation des piétons dans un stationnement est peu encadrée.

À Montréal, le Marché Central est un exemple à suivre. Les déplacements piétons ont été analysés, et des infrastructures ont été ajoutées. Même si finalement on se trouve quand même dans un stationnement géant, il y a des gestes qui ont été posés pour rehausser la sécurité.

On voit peu de dos d’âne dans les stationnements. Ce serait souhaitable d’en rajouter ?

Il faut qu’il y ait un cadre pour sécuriser les déplacements, car quand on y pense, chaque client du magasin est un piéton, ne serait-ce qu’entre sa voiture et le magasin. Parfois, on voit des dos d’âne directement devant le magasin, mais pas ailleurs dans le stationnement. Il n’y a pas de cadre, ça reste à la discrétion du propriétaire.

On parle aussi malheureusement rarement des enjeux liés aux stationnements dans les médias. Il faut en parler pour que les propriétaires soient conscients qu’ils ont un rôle à jouer pour la sécurité de leurs clients en ajoutant des trottoirs, des aménagements.

D’autant que c’est un risque qui va s’accroître avec le vieillissement de la population. On peut s’attendre à voir de plus en plus de cas de collisions avec des conséquences graves pour la vie des gens.