Les incendies liés aux batteries au lithium ont tué 14 personnes et en ont blessé 93 autres à New York cette année.

PHOTO JOSÉ A. ALVARADO JR., THE NEW YORK TIMES

Les vélos et les scooters électriques sont un moyen de plus en plus populaire et pratique de se déplacer dans la ville de New York, mais les batteries lithium-ion qui alimentent ces véhicules de micromobilité sont devenues une cause majeure d’incendies mortels.

Winnie Hu The New York Times

(New York) New York va devenir la première ville des États-Unis à réglementer la sécurité des vélos et des scooters électriques, mais la confusion qui règne autour de cette nouvelle loi a conduit certains à se demander si on ne devrait pas les interdire.

Voici ce qu’il faut savoir sur les vélos électriques à New York.

Qu’est-ce qu’un vélo électrique à New York ?

La Ville autorise actuellement trois catégories de vélos électriques, qui doivent tous avoir des pédales fonctionnelles et ne pas dépasser 25 milles à l’heure (environ 40 kilomètres à l’heure).

Les vélos électriques modifiés pour aller plus vite ne sont pas autorisés.

Les scooters électriques, qui peuvent être autonomes ou équipés d’un siège, sont autorisés s’ils pèsent moins de 100 livres (environ 45 kilogrammes) et ne dépassent pas 15 milles à l’heure (24 kilomètres à l’heure). Les cyclomoteurs électriques – comme ceux loués par Revel – sont également légaux, mais ils doivent être enregistrés auprès de l’État et il faut un permis de conduire pour les utiliser.

Les vélos et les scooters électriques sont autorisés sur les pistes cyclables et dans les rues où la vitesse est limitée à 30 milles à l’heure (48 kilomètres à l’heure). Les cyclomoteurs (électriques et à essence) ne sont pas autorisés sur les pistes cyclables.

Pourquoi les incendies de vélos électriques sont-ils mortels ?

Les incendies liés aux batteries au lithium ont tué 14 personnes et en ont blessé 93 autres à New York cette année, dont un incendie dans un magasin de vélos électriques près de Chinatown qui a fait quatre morts en juin. Au 14 août, on dénombrait 154 incendies cette année.

PHOTO JOSÉ A. ALVARADO JR., THE NEW YORK TIMES Des scooters électriques calcinés sont empilés devant une boutique de Manhattan où un incendie s’est déclaré, tuant quatre personnes.

Les batteries, qui sont également utilisées dans les ordinateurs portables et les téléphones intelligents, peuvent surchauffer ou mal fonctionner, et pas seulement lorsqu’elles sont en cours de chargement. Dans ce cas, elles peuvent déclencher des incendies explosifs et rapides sans avertissement ou presque, ne laissant que quelques secondes pour s’éloigner. Des batteries ont pris feu alors qu’elles étaient situées près d’une porte ou d’une fenêtre, piégeant des personnes à l’intérieur de leur appartement.

Les autorités new-yorkaises ont tenté de lutter contre ces incendies sur plusieurs fronts, notamment en ciblant les conditions de sécurité des batteries dans les magasins de vélos électriques, en diffusant des messages d’intérêt public sur les dangers de la mobilité électrique et en faisant pression pour que l’État et le gouvernement fédéral exercent une plus grande surveillance sur les appareils de mobilité électrique.

Quel sera l’effet de la nouvelle loi ?

La loi locale 39, qui entrera en vigueur le 16 septembre, interdira la vente ou la location de vélos et de scooters électriques – ainsi que de leurs batteries – qui ne répondent pas aux normes de sécurité reconnues par l’industrie.

Les inspecteurs du service de la protection des consommateurs et des travailleurs de la Ville de New York, chargés de l’application de la nouvelle loi, commenceront à remettre des constats d’infraction aux magasins et aux détaillants sur Amazon et d’autres sites en ligne qui vendent ou louent des appareils non certifiés, ainsi qu’aux fabricants qui vendent directement dans la ville.

Les inspecteurs remettront aussi des constats d’infraction aux revendeurs de vélos électriques d’occasion et d’autres appareils de mobilité électrique sur des sites tels que Craigslist.

Les personnes qui utilisent des appareils non certifiés ne seront pas sanctionnées.

Les infractions peuvent donner lieu à des amendes allant jusqu’à 1000 $ pour chaque type d’appareils non certifié découvert.

Mais la nouvelle loi ne couvre pas les appareils personnels non certifiés que des particuliers possèdent déjà. Elle ne s’applique pas non plus aux appareils achetés ou loués en dehors de la ville – dans le New Jersey ou le Connecticut, par exemple – et utilisés ensuite à New York.

La loi new-yorkaise s’inscrit dans le cadre d’un effort national croissant visant à rendre plus sûrs les vélos électriques et autres appareils de mobilité électrique. Les législateurs de l’État ont proposé une norme de sécurité fédérale pour les batteries lithium-ion utilisées dans ces appareils.

Quelles sont les normes de sécurité ?

New York exigera que les vélos électriques soient testés et certifiés conformes à une norme de sécurité spécifique, connue sous le nom de UL 2849, qui a été élaborée par UL Standards & Engagement, une organisation à but non lucratif, avec la participation de l’industrie des vélos électriques.

Les scooters électriques devront répondre à une norme de sécurité similaire, UL 2272. Enfin, les batteries au lithium vendues séparément pour être utilisées dans les vélos électriques et autres appareils de mobilité électrique devront répondre à une troisième norme, UL 2271.

La norme relative aux vélos électriques évalue spécifiquement le système électrique d’un vélo, notamment en soumettant sa batterie au lithium à une série de « tests de torture » pour voir comment elle réagit en cas de surcharge, de chute, de perforation avec un clou et d’exposition à des vibrations, à l’eau et à des températures extrêmes.

UL Solutions, une organisation distincte à but lucratif affiliée à UL Standards & Engagement qui teste et certifie les vélos électriques, n’a pas connaissance de vélos testés et certifiés par UL qui auraient pris feu. Toutefois, un porte-parole, Steven Brewster, a rappelé qu’il existait d’autres facteurs susceptibles de provoquer la défaillance des batteries de vélos électriques, notamment l’utilisation d’un chargeur non compatible avec une batterie certifiée UL.

Actuellement, UL Solutions tient à jour une liste de plus de 20 entreprises ayant certifié des vélos électriques et de plus de 40 entreprises ayant certifié des scooters électriques et des appareils de mobilité électrique personnelle.

New York interdit-elle les vélos et les scooters électriques ?

Le maire Eric Adams et les fonctionnaires de la Ville ont souligné à plusieurs reprises qu’ils n’interdisaient pas les vélos et les scooters électriques dans les rues de New York. En effet, ils reconnaissent que de nombreux navetteurs et livreurs utilisent les appareils de mobilité électrique comme une façon de se déplacer plus écologique et plus économique que la voiture.

PHOTO JOSÉ A. ALVARADO JR., THE NEW YORK TIMES Le maire de New York, Eric Adams (en bleu), et la commissaire aux incendies Laura Kavanagh visitent une boutique de vélos électriques de Chinatown ravagée par un incendie.

« La micromobilité électrique légale est un élément essentiel d’un paysage de transport sûr, équitable et durable », a déclaré Ydanis Rodriguez, commissaire aux transports de la Ville, lorsque la nouvelle loi a été approuvée en mars, en même temps que d’autres mesures de sécurité pour les vélos électriques. « Ces appareils peuvent faciliter les déplacements des New-Yorkais et sont des outils essentiels utilisés par des milliers de livreurs pour soutenir notre économie. »

Mais la confusion règne autour de la nouvelle loi, car les propriétaires d’immeubles choisissent de plus en plus souvent d’y interdire l’accès à tous les vélos et scooters électriques, qu’ils aient ou non été certifiés en matière de sécurité.

Comment utiliser mon vélo électrique en toute sécurité ?

Selon les experts en batteries et en sécurité incendie, l’endroit le plus sûr pour garer et recharger un vélo électrique ou un scooter électrique est l’extérieur, mais cela n’est pas possible pour de nombreux citadins. À New York, la majorité des incendies de batteries au lithium se sont déclarés dans des immeubles résidentiels.

Laura Kavanagh, commissaire aux incendies, a demandé à tous ceux qui possèdent un vélo ou un autre appareil de mobilité électrique à la maison de procéder à leur propre inspection de sécurité.

Pour savoir si votre vélo a été testé et certifié conforme aux normes de sécurité acceptées, recherchez une étiquette portant la marque holographique UL sur le cadre du vélo ou apposée de manière permanente sur son boîtier électronique. L’étiquette indique « UL » à l’intérieur d’un cercle et « Certified », ainsi qu’un numéro de sécurité. Tapez le numéro sur un site en ligne pour vérifier l’authenticité de la marque ; attention aux contrefaçons.

N’utilisez pas de piles non certifiées ou remises à neuf, que la Ville a également interdites, et ne mélangez pas des piles et des chargeurs qui n’ont pas été conçus pour aller ensemble. Vérifiez s’ils sont chauds ou s’ils présentent des signes de dommages physiques.

Ne laissez pas les vélos et les scooters électriques près d’une sortie, y compris une porte ou une fenêtre, où un incendie pourrait empêcher les gens de sortir. Ne surchargez pas les batteries et ne laissez pas les appareils branchés sans surveillance.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.