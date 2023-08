(New York) Souvent accusé de se comporter comme un chef de la Cosa Nostra, notamment en raison de ses demandes incessantes de loyauté inconditionnelle aux membres de son entourage, Donald Trump doit désormais se battre avec 18 de ses alliés contre une loi créée pour lutter contre la mafia et d’autres organisations criminelles.

Suprême ironie : Rudolph Giuliani, l’un des principaux lieutenants de l’ancien président, pourrait également se retrouver derrière les barreaux à cause de cette loi dont la version fédérale lui a permis d’écrouer des parrains de la mafia new-yorkaise à l’époque où il était procureur.

Après une enquête de deux ans et demi menée par la procureure du comté de Fulton Fani Willis, un grand jury a approuvé lundi soir à Atlanta l’inculpation de Donald Trump et de ses alliés en lien avec leur présumée « entreprise criminelle » pour inverser les résultats de l’élection présidentielle en Géorgie et subvertir la volonté des électeurs de cet État clé.

Outre Donald Trump et Rudolph Giuliani figurent parmi les personnes inculpées l’ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows, l’ancien haut responsable du ministère de la Justice Jeffrey Clark, les avocats John Eastman, Sydney Powell, Jenna Ellis et Kenneth Cheseboro, de même que le conseiller politique Mike Roman.

David Shafer, président du Parti républicain de Géorgie, fait également partie des alliés de Donald Trump visés par un acte d’accusation comportant un total de 41 chefs d’accusation.

Fani Willis accuse le groupe d’avoir orchestré une vaste opération visant à perturber l’élection présidentielle de 2020, notamment en soumettant de fausses listes de grands électeurs au Congrès, en faisant de fausses déclarations aux tribunaux, en abusant du pouvoir du ministère de la Justice et en faisant pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour qu’il annule lui-même l’élection.

Trump et les autres personnes inculpées dans cet acte d’accusation ont refusé d’accepter que Trump ait perdu, et ils ont sciemment et délibérément participé à un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump. Extrait du document rendu public en fin de soirée

Donald Trump et ses alliés ont tous été inculpés en vertu de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) de Géorgie. Cette loi permet de regrouper un grand nombre d’éléments différents en une seule accusation pénale. Pour monter un dossier, il suffit d’au moins deux délits potentiels sous-jacents dans le cadre d’une entreprise. Ces délits n’ont pas à être tous commis dans le comté de Fulton ou même en Géorgie.

Une personne déclarée coupable en vertu de la loi RICO de Géorgie est passible d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans et maximale de 20 ans.

Après avoir qualifié Fani Willis de « raciste » au cours des derniers jours, Donald Trump a publié lundi soir sur Truth Social une déclaration de sa campagne accusant la procureure afro-américaine d’être une « partisane enragée ».

« Reprenant une page du manuel de Joe Biden, Willis a stratégiquement retardé son enquête pour essayer d’interférer au maximum avec la course présidentielle de 2024 et de nuire à la campagne dominante de Trump. Toutes ces tentatives de corruption démocrate échoueront », a affirmé la campagne de l’ancien président.

Il s’agit d’une quatrième inculpation pour Donald Trump après celles de New York, de Floride et de Washington. Mais elle diffère de façon importante des inculpations approuvées par les grands jurys fédéraux de Miami et de Washington dans l’affaire des documents classifiés et dans celle du complot postélectoral.

Si Donald Trump était déclaré coupable en Géorgie après son élection à la présidence en 2024, il ne pourrait pas s’autogracier, comme cela pourrait être le cas dans les deux autres affaires. Si le procès de Géorgie n’était pas terminé après son retour à la Maison-Blanche, il ne pourrait pas non plus forcer les procureurs à classer l’affaire.

Les caméras de télévision pourraient également retransmettre en direct un procès tenu à Atlanta, ce qui est déjà exclu dans les trois autres endroits où Donald Trump devra faire face à la justice.

Même sa mise en arrestation présentera des aspects inédits. Le shérif du comté de Fulton, Patrick Labat, a indiqué que Donald Trump serait traité comme n’importe quelle autre personne s’il était inculpé, c’est-à-dire qu’il sera soumis à une photo d’identité qui pourrait être rendue publique.

« À moins que quelqu’un ne me dise le contraire, nous suivons nos pratiques habituelles », a-t-il déclaré.

Fani Willis a donné aux personnes inculpées jusqu’au 25 août pour se rendre à la justice.

Élue à son poste sous la bannière démocrate le 3 novembre 2020, la procureure a annoncé l’ouverture d’une enquête criminelle sur une potentielle interférence dans l’élection présidentielle de 2020, le 10 février 2021.

Elle s’est d’abord intéressée à un appel téléphonique entre Donald Trump et le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, survenu le 2 janvier 2021, soit au lendemain de son entrée en fonction. L’ancien président avait alors demandé au responsable républicain de lui « trouver » assez de voix pour renverser la courte victoire de Joe Biden en Géorgie.

« Je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous avons. Parce que nous avons gagné l’État », avait déclaré le 45e président à Brad Raffensperger, un des responsables républicains qui ont refusé de céder aux pressions de la Maison-Blanche.

Fani Willis s’est également intéressée à la création d’une fausse liste de grands électeurs composée de républicains qui devait être présentée au vice-président Mike Pence pour le convaincre de bloquer la certification de l’élection de Joe Biden par le Congrès, prévue le 6 janvier 2021.

Et elle a examiné une opération qui aurait été orchestrée par des membres de l’entourage de Donald Trump pour obtenir les données électorales du comté de Coffee. L’opération est survenue le 7 janvier 2021, au moment où des membres de l’équipe juridique du président cherchaient désespérément des preuves d’une fraude électorale.

Fani Willis a exprimé le souhait lundi soir que le procès de Donald Trump et de ses complices présumés commence au cours des six prochains mois.

Comme d’habitude en pareilles circonstances, la Maison-Blanche n’a pas fait de commentaire après l’inculpation de l’adversaire potentiel de Joe Biden en 2024.