Le Conseil des ministres du gouvernement Legault vient d’annoncer la nomination du grand patron des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, Benoit Dubé, au poste de directeur général adjoint de la SQ.

M. Dubé était inspecteur et directeur des enquêtes criminelles de la SQ depuis 2020. Il est impliqué dans la lutte contre le crime organisé depuis plus de vingt ans, période au cours de laquelle il a gravi les échelons en occupant des postes successifs de sergent enquêteur, sergent superviseur, lieutenant et capitaine du Service des enquêtes sur le crime organisé de la SQ.

Au cours de sa carrière, il a été au cœur de plusieurs grandes enquêtes visant les motards, la mafia montréalaise et d’autres groupes criminels organisés d’envergure.

C’est sous sa gouverne qu’a été créée en 2017 l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) dont le mandat est de s’attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé québécois.

M. Dubé était également le chef d’orchestre de la Stratégie Centaure de lutte aux armes à feu annoncée par le gouvernement du Québec à l’automne 2021.

Le mandat de Benoit Dubé en tant que DGA de la Sûreté du Québec débute officiellement jeudi.

