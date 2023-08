De Montréal à Québec en passant par Gatineau et Sherbrooke, une bonne partie du Québec peut profiter d’une fin de semaine ensoleillée en ce début août.

Une grande partie des Québécois peuvent profiter du soleil pour tout la fin de semaine avant le retour de la pluie lundi.

À Montréal, le mercure devrait atteindre les 25 degrés Celsius samedi, ce qui est dans les normales saisonnières, indique Katarina Radovanovic, météorologue pour Environnement Canada. Les Québécois pourront aussi profiter des rayons et d’une température clémente dans la plus grande partie du centre et de l’ouest du Québec.

L’est de la province est cependant sous la pluie. À Sept-Îles, sur la Côte-Nord, de 40 à 60 millimètres de pluie sont attendus d’ici dimanche, ce qui vaut à la région d’être sous une alerte de pluie de la part d’Environnement Canada.

Avec de telles averses, des inondations localisées peuvent survenir, prévient l’agence fédérale.

De la pluie est aussi prévue pour la fin de semaine sur la péninsule gaspésienne.

Un début de semaine sous la pluie

Mieux vaut profiter du soleil pendant qu’il est là. Dès lundi, un système dépressionnaire devrait amener de la pluie par le sud du Québec, informe Katarina Radovanovic. De 20 à 30 millimètres de pluie sont prévus entre lundi et mercredi dans plusieurs régions du Québec.

Un deuxième système dépressionnaire est aussi dans le radar plus tard dans la semaine, à partir de jeudi, ajoute la météorologue.