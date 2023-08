Changements climatiques

Un terreau fertile pour les maladies infectieuses au Québec

Les hivers plus doux et les étés plus chauds et humides favorisent la propagation de maladies infectieuses au Québec. Parmi celles-ci, on retrouve la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental et la rage, qui pourraient devenir plus fréquents dans les années à venir.