Canada

Les aléas de la météo de cet été sont là pour de bon, disent des experts

Inondations, sécheresse, eaux chaudes baignant trois côtes – mais surtout fumée des incendies de forêt d’un océan à l’autre et outre-mer. Oui, ce sont les changements climatiques, disent les scientifiques, et s’attendent à plus de bizarreries météorologiques à venir.